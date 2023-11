LE CISEAU EXCEPTIONNEL DE GARNACHO 😱🔥



Alejandro Garnacho ha segnato un sensazionale gol domenica sera in Premier League, nel match vinto per 3-0 dal Manchester United sul campo dell'Everton.

Hai fretta? blue News riassume per te Alejandro Garnacho ha segnato un gol spettacolare con una rovesciata acrobatica nei primi minuti della partita tra Manchester United ed Everton al Goodison Park.

La vittoria ha portato il Manchester United al sesto posto in Premier League, il miglior piazzamento raggiunto nella stagione in corso. Mostra di più

Domenica sera non bisognava arrivare in ritardo al Goodison Park. Il Manchester United ha infatti trovato il vantaggio dopo meno di tre minuti grazie a una superba rovesciata acrobatica di Alejandro Garnacho su cross di Diogo Dalot. Senza alcun dubbio, la segnatura dello spagnolo sarà uno dei gol più belli della stagione.

Nel corso della partita i mancuniani hanno poi aumentato il vantaggio nel secondo tempo, prima al 56esimo su calcio di rigore con Marcus Rashford, per atterramento di Anthony Martial, che al 75esimo ha trovato la via del gol. Lo United ha così potuto festeggiare la terza vittoria consecutiva in campionato.

Con questo successo, il Manchester United è salito al sesto posto della Premier League, ovvero il miglior piazzamento in questa stagione. A Goodison Park i Red Devils hanno ottenuto l'ottava vittoria in campionato, la prima con più di un gol di scarto.

Questo risultato porta la squadra di Erik ten Hag a soli due punti dal quinto posto, attualmente occupato dal Tottenham. Nell'ultima giornata i londinesi hanno perso terreno, venendo sconfitti per 2-1 dall'Aston Villa.