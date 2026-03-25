Gattuso manda a casa Chiesa: «Quando qualcuno vacilla io devo scegliere»

Gennaro Gattuso è carico per la delicatissima sfida di giovedì a Bergamo della sua Italia contro l'Irlanda del Nord. KEYSTONE

L'allenatore dell'Italia Gennaro Gattuso, nella conferenza stampa che anticipa la sfida da brividi degli Azzurri contro l'Irlanda del Nord, ha affermato che solo «chi non ha sangue nelle vene» non proverebbe nervosismo mentre l'Italia cerca di evitare di non qualificarsi per la terza Coppa del Mondo consecutiva. Intanto Federico Chiesa è tornato a casa e il tecnico ha spiegato perché si gioca a Bergamo.

Hai fretta? blue News riassume per te La nazionale italiana di calcio affronterà giovedì, a Bergamo, l'Irlanda del Nord nel primo spareggio per la qualificazione ai prossimi Mondiali.

«È inutile chiedersi se avremmo potuto fare di meglio. L’unica cosa a cui dobbiamo pensare è la partita di giovedì», ha detto Gennaro Gattuso in conferenza stampa.

Il tecnico ha mandato a casa Federico Chiesa per «problemi fisici», ma trattiene Scamacca, Tonali e Bastoni, seppur non siano in ottime condizioni.

Il coach degli Azzurri ha spiegato di aver scelto Bergamo, uno stadio da 23'500 posti, per creare un'atmosfera più positiva.

Se l'Italia si qualificherà per i Mondiali sarà inserita nel Gruppo B con Canada, Qatar e Svizzera. Mostra di più

L'allenatore dell'Italia Gennaro Gattuso, nella conferenza stampa che anticipa la sfida da brividi degli Azzurri contro l'Irlanda del Nord, ha affermato che solo «chi non ha sangue nelle vene» non proverebbe nervosismo mentre l'Italia cerca di evitare di non qualificarsi per la terza Coppa del Mondo consecutiva.

Il ct dell'Italia è ancora grintoso e determinato come quando giocava nella Nazionale italiana che ha vinto il quarto titolo mondiale nel 2006.

In vista della partita di spareggio di giovedì il coach ha anche lasciato intendere di aver rimandato a casa Federico Chiesa, in quella che potrebbe rappresentare una rottura definitiva con il giocatore di spicco della squadra vincitrice del titolo europeo di cinque anni fa. «È innegabile che ci sia nervosismo», ha detto Gattuso lunedì.

«Solo chi non ha sangue nelle vene non lo sentirebbe. Ma dobbiamo fare un buon lavoro nel trasmettere molta positività»

La positività, tuttavia, non è ciò che descrive le prestazioni dell'Italia negli spareggi delle due precedenti Coppe del Mondo, quando gli Azzurri furono eliminati rispettivamente dalla Svezia e dalla Macedonia del Nord.

Gli Azzurri devono battere prima l'Irlanda del Nord in casa a Bergamo e poi il Galles o la Bosnia-Erzegovina in trasferta la prossima successiva, per evitare di essere assenti da 16 anni dal più grande evento calcistico.

«Non ci sono scuse», ha detto «Ringhio». «È inutile chiedersi se avremmo potuto fare di meglio. L’unica cosa a cui dobbiamo pensare è la partita di giovedì. Dimentichiamo di aver vinto quattro Coppe del Mondo, due Europei e un titolo olimpico. Per noi, l’unica partita è quella di giovedì. Tutti i giocatori che sono qui oggi sanno per cosa stiamo giocando e quanto sia importante».

Chiesa è già tornato a Liverpool

Chiesa è stato rimandato al Liverpool dopo essersi brevemente riunito alla Nazionale per la prima volta dopo quasi due anni di assenza. «Aveva alcuni piccoli problemi fisici e abbiamo deciso che era inutile che restasse», ha detto il selezionatore incalzato dai giornalisti.

Federico Chiesa a Coverciano si è fermato poco. KEYSTONE

A Gattuso è stato chiesto perché Chiesa fosse stato escluso, mentre giocatori infortunati come Sandro Tonali, Gianluca Scamacca e Alessandro Bastoni restano con la squadra.

L'ex allenatore del Milan aveva annunciato, quando a giugno aveva preso il posto dell'esonerato Luciano Spalletti, che i giocatori infortunati sarebbero rimasti con la rosa per rafforzare lo spirito di squadra.

«Perché non tutti i giocatori hanno lo stesso stato d'animo», ha detto il 48enne. «Quando sento che qualcuno vacilla, è allora che capisco di dover fare una scelta. Abbiamo deciso insieme. Lui sentiva di non essere all'altezza ed è tornato a casa. Devo accettarlo».

Toccherà all'ala del Bologna Nicolò Cambiaghi sostituire il giocatore del Liverpool.

Utile ricordare, che in questa stagione, il 28enne è sceso in campo da titolare in una sola partita di Premier League con la maglia dei Reds.

All'Irlanda del Nord mancano due elementi di prim'ordine

Intanto arriva notizia che anche l'Irlanda del Nord ha perso lunedì un suo giocatore chiave: il difensore centrale Daniel Ballard è stato escluso per un infortunio al tendine del ginocchio.

Il difensore del Sunderland è tra i pochi della squadra nordirlandese ad avere esperienza in Premier League. Inoltre, Conor Bradley, capitano dell'Irlanda del Nord e terzino destro del Liverpool, era già fuori per infortunio.

Le cene con i giocatori e la scelta di Bergamo

Dato che Gattuso non era riuscito a convincere le autorità calcistiche della Penisola a organizzare un ritiro nei quattro mesi trascorsi dall’ultima partita disputata dall’Italia, lui e il capo della delegazione Gianluigi Buffon hanno intrapreso un tour per cenare con i giocatori della rosa al fine di mantenere lo spirito di squadra.

«Non c'erano lavagne bianche né pennarelli», ha detto il ct. «Non siamo andati lì per parlare di calcio o di tattiche. Eravamo lì per creare coesione nella squadra».

Perché Bergamo? Il condottiero della nazionale italiana ha detto di aver scelto di giocare nello stadio da 23'500 posti di Bergamo per creare un'atmosfera più positiva. Quando l'Italia ha perso contro la Norvegia a San Siro a novembre, ha notato che i tifosi italiani fischiavano i giocatori delle squadre avversarie.

Una stagione da incorniciare per l'Italia degli altri sport

Questo spareggio arriva sulla scia di una serie di successi ottenuti dagli italiani in altri sport: dalle Olimpiadi invernali alla Formula 1, passando per il tennis, la pallavolo e persino il baseball.

«Queste cose seguono dei cicli», ha continuato Gattuso in conferenza stampa. «Quando vedo che vinciamo in altri sport, mi sento motivato. Ne vado fiero. In questo momento la nostra storia ci dice che stiamo faticando. Ma qui abbiamo una grande occasione per raggiungere il nostro obiettivo».

Giova ricordare che se l'Italia si qualificherà per i Mondiali, sarà inserita nel Gruppo B con Canada, Qatar e Svizzera.

A meno che gli Azzurri, nonostante la mancata qualifica sul campo, possano approfittare della situazione geopolitica mondiale, con il benestare della FIFA...