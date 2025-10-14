  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

L'Italia attende Israele Gattuso: «Parlare già dei playoff? Il presidente ci ha mandato a quel paese»

fon

14.10.2025

Gattuso: «Dobbiamo ancora conquistarci i playoff»

Gattuso: «Dobbiamo ancora conquistarci i playoff»

14.10.2025

Novanta minuti che possono mettere al riparo il finale di percorso: l'obiettivo è chiaro, ma la strada non lo è affatto. Per Rino Gattuso, Israele è pieno di trappole tattiche e psicologiche, e il 5-4 di Debrecen resta un cartello luminoso: vietato distrarsi o prendere sottogamba l'avversario.

Nicolò Forni

14.10.2025, 15:43

Hai fretta? blue News riassume per te

  • In vista dell'importante sfida fra Italia e Israele, Gattuso chiede di «dimenticare la giostra di gol» dell'andata e alza l'asticella su intensità.
  • Il piano gara prevede baricentro corto, aggressione sull'uomo e raddoppi sulle corsie, oltre a una prima uscita pulita per non regalare inerzia a Israele.
  • Con la Norvegia saldamente al primo posto, l'Italia si gioca un posto nei playoff di qualificazione ai Mondiali proprio con Israele.
  • Sul tema playoff, il CT predica realismo: «Ci dobbiamo ancora arrivare», ringrazia Spalletti per la fiducia e ricorda che «di sicuro c’è solo la morte, il resto va conquistato», rinviando ogni discorso a marzo.
Mostra di più

Dimenticare la giostra di gol dell'andata e giocare con lucidità: è questo l'imperativo che filtra alla vigilia.

Gennaro Gattuso lo ha ribadito in conferenza stampa, mettendo il focus su intensità, letture difensive e gestione dell'area: «Dovremo migliorare rispetto a un mese fa e non commettere gli stessi errori. Loro proveranno a vincere, non hanno altra scelta, e faranno una partita offensiva da metà campo in su, dunque ci possono mettere in difficoltà ancora. Se ti puntano e non mordi bene, non raddoppi bene, ti portano negli ultimi 16-20 metri e lì possono farti male».

Tradotto: baricentro corto, aggressione sull'uomo, raddoppi puntuali sulle catene esterne per evitare che Israele accompagni l’azione con troppi uomini. Servirà anche pulizia nella prima uscita per non consegnare inerzia e campo agli avversari, che per caratteristiche non disdegnano l’attacco immediato alla seconda palla.

Sul traguardo playoff, il CT azzurro predica realismo senza abbassare l'asticella: «Ma noi ai playoff ci dobbiamo arrivare. Io ringrazio Spalletti che fra le altre cose si è detto sicuro che andremo al Mondiale. Stavo per chiamarlo per ringraziarlo, ma lui è un uomo vero: se non pensa una cosa, non la dice. E in ogni caso di sicuro c’è solo la morte, il resto va conquistato».

Nessun volo pindarico sul dopo: «C'è ancora tempo per pensare ai playoff e quando l'altro giorno è stato accennato il discorso di quello che faremo a marzo il presidente Gravina, che è scaramantico, ci ha mandato a quel paese. Ed è giusto così».

Con la Norvegia saldamente al primo posto, l'obiettivo dell'Italia è consolidare il secondo posto per accedere ai playoff. Il resto verrà dopo.

I più letti

Un vortice polare debole potrebbe portare un inverno gelido in Svizzera
Jean Alesi mette all'asta una delle sue Ferrari: «È estremamente rara»
Ornella Muti: «Celentano? Che fossimo stati insieme lo ha detto lui, una violenza»
L'Ambrì ringrazia Duca e Cereda e sulla panchina proseguirà col duo Landry-Matte
Un'email a Epstein mette sotto pressione il principe Andrea

Altre notizie

Calcio. La Svezia esonera Tomasson

CalcioLa Svezia esonera Tomasson

Calcio. Prima vittoria del Giappone sul Brasile

CalcioPrima vittoria del Giappone sul Brasile

Hockey. L'Ambrì presta Muggli e Pezzullo al Visp

HockeyL'Ambrì presta Muggli e Pezzullo al Visp

Ecco quanto vale. Jean Alesi mette all'asta una delle sue Ferrari: «È estremamente rara»

Ecco quanto valeJean Alesi mette all'asta una delle sue Ferrari: «È estremamente rara»

Calcio. L'allenatrice della Nati femminile Pia Sundhage: «Resto a una condizione»

CalcioL'allenatrice della Nati femminile Pia Sundhage: «Resto a una condizione»

In programma dal 19 al 25 ottobre. Gli atleti israeliani esclusi dai Mondiali di ginnastica di Giacarta

In programma dal 19 al 25 ottobreGli atleti israeliani esclusi dai Mondiali di ginnastica di Giacarta

Video

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Brignone a soli 4 mesi dalle Olimpiadi: «Tornerò a sciare solo se riuscirò a essere competitiva, se il mio corpo tornerà quello di un'atleta».

07.10.2025

Celta - Atlético 1-1

Celta - Atlético 1-1

LALIGA | 8ème journée | Saison 25/26

05.10.2025

Winterthur – Lugano 2:4

Winterthur – Lugano 2:4

Super League | 8° turno | stagione 25/26

05.10.2025

Servette – Basilea 2:4

Servette – Basilea 2:4

Super League | 8° turno | stagione 25/26

05.10.2025

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Celta - Atlético 1-1

Celta - Atlético 1-1

Winterthur – Lugano 2:4

Winterthur – Lugano 2:4

Servette – Basilea 2:4

Servette – Basilea 2:4

Più video