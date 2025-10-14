Gattuso: «Dobbiamo ancora conquistarci i playoff» 14.10.2025

Novanta minuti che possono mettere al riparo il finale di percorso: l'obiettivo è chiaro, ma la strada non lo è affatto. Per Rino Gattuso, Israele è pieno di trappole tattiche e psicologiche, e il 5-4 di Debrecen resta un cartello luminoso: vietato distrarsi o prendere sottogamba l'avversario.

Hai fretta? blue News riassume per te In vista dell'importante sfida fra Italia e Israele, Gattuso chiede di «dimenticare la giostra di gol» dell'andata e alza l'asticella su intensità.

Il piano gara prevede baricentro corto, aggressione sull'uomo e raddoppi sulle corsie, oltre a una prima uscita pulita per non regalare inerzia a Israele.

Con la Norvegia saldamente al primo posto, l'Italia si gioca un posto nei playoff di qualificazione ai Mondiali proprio con Israele.

Sul tema playoff, il CT predica realismo: «Ci dobbiamo ancora arrivare», ringrazia Spalletti per la fiducia e ricorda che «di sicuro c’è solo la morte, il resto va conquistato», rinviando ogni discorso a marzo. Mostra di più

Dimenticare la giostra di gol dell'andata e giocare con lucidità: è questo l'imperativo che filtra alla vigilia.

Gennaro Gattuso lo ha ribadito in conferenza stampa, mettendo il focus su intensità, letture difensive e gestione dell'area: «Dovremo migliorare rispetto a un mese fa e non commettere gli stessi errori. Loro proveranno a vincere, non hanno altra scelta, e faranno una partita offensiva da metà campo in su, dunque ci possono mettere in difficoltà ancora. Se ti puntano e non mordi bene, non raddoppi bene, ti portano negli ultimi 16-20 metri e lì possono farti male».

Tradotto: baricentro corto, aggressione sull'uomo, raddoppi puntuali sulle catene esterne per evitare che Israele accompagni l’azione con troppi uomini. Servirà anche pulizia nella prima uscita per non consegnare inerzia e campo agli avversari, che per caratteristiche non disdegnano l’attacco immediato alla seconda palla.

Sul traguardo playoff, il CT azzurro predica realismo senza abbassare l'asticella: «Ma noi ai playoff ci dobbiamo arrivare. Io ringrazio Spalletti che fra le altre cose si è detto sicuro che andremo al Mondiale. Stavo per chiamarlo per ringraziarlo, ma lui è un uomo vero: se non pensa una cosa, non la dice. E in ogni caso di sicuro c’è solo la morte, il resto va conquistato».

Nessun volo pindarico sul dopo: «C'è ancora tempo per pensare ai playoff e quando l'altro giorno è stato accennato il discorso di quello che faremo a marzo il presidente Gravina, che è scaramantico, ci ha mandato a quel paese. Ed è giusto così».

Con la Norvegia saldamente al primo posto, l'obiettivo dell'Italia è consolidare il secondo posto per accedere ai playoff. Il resto verrà dopo.