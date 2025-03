Things got heated between Joško Jeličić and Gennaro Gattuso after the match. pic.twitter.com/NZEd6Qe04x — Croatian Football (@CroatiaFooty) March 16, 2025

Gennaro Gattuso è stato protagonista di un furioso scontro in diretta TV con l'opinionista Josko Jelicic, accusandolo di mancare di rispetto e annunciando che non tornerà più in trasmissione finché lui sarà presente.

Nicolò Forni fon

Hai fretta? blue News riassume per te Gennaro Gattuso ha avuto un acceso scontro televisivo con l'opinionista Josko Jelicic, accusandolo di mancare di rispetto e ignorandolo platealmente all'ingresso dello studio di «MAXSport».

La tensione è esplosa quando Jelicic ha criticato il gioco dell’Hajduk Spalato, spingendo Gattuso a reagire con gesti decisi e a sfidarlo a un confronto faccia a faccia sul calcio.

L'allenatore italiano ha chiuso il dibattito annunciando che non tornerà più in trasmissione finché ci sarà Jelicic, criticandolo duramente e mettendo in dubbio il suo valore come ex calciatore. Mostra di più

Gennaro Gattuso è stato protagonista di un acceso confronto in diretta TV dopo la sconfitta del suo Hajduk Spalato contro il Rijeka. Dopo il KO per 0-3, la compagine del tecnico calabrese ha dovuto cedere la testa del campionato proprio agli avversari diretti, e Ringhio non l'ha presa benissimo.

L'allenatore italiano si è infatti scagliato duramente in ben tre lingue (inglese, spagnolo e italiano) contro l'ex calciatore e attuale opinionista Josko Jelicic, reo, a suo dire, di averlo ripetutamente criticato con poco rispetto.

L'atmosfera si è subito surriscaldata, con Gattuso che ha scelto di ignorare l'ex collega al suo ingresso dello studio di «MAXSport», senza dargli la mano, cosa che invece ha fatto con la presentatrice e un secondo opinionista: «Non ti saluto perché parli troppo e manchi di rispetto alle persone. Hai giocato a calcio, dovresti capire meglio certe situazioni, invece denigri sempre».

Jelicic non ha esitato a rispondere, rincarando la dose: «Giochi malissimo». A quel punto, l’ex tecnico di Milan e Napoli ha perso la calma, alzando la mano con l'indice puntato a pochi centimetri dal volto dell’opinionista e intimandogli di mostrare maggiore rispetto. «Parli solo dallo studio, discutiamo di calcio faccia a faccia», ha ribadito Gattuso, mentre Jelicic lo ammoniva: «Non usare le mani».

«Non tornerò più in questa trasmissione finché ci sarà lui»

Il confronto si è concluso con un annuncio di Gattuso: «Non tornerò più in questa trasmissione finché ci sarà lui. È una brutta persona». Poi l'attacco finale al passato del suo interlocutore: «Cosa hai vinto nella tua carriera? Parli come se avessi vinto tutto, ma non hai rispetto».

Quando il Mister si è un poco calmato, Jelicic ha cercato di spiegare il suo punto di vista: «Gli ho detto di non puntarmi il dito contro, e lui ha risposto che quello era il suo stile. Allora gli ho detto: "Sei uno straniero, rispetta quello che abbiamo qui. Ho il diritto di dire quello che voglio"».