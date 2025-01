Saulo Decarli KEY

Saulo Decarli dovrà purgare 3 giornate di squalifica dopo l’espulsione rimediata sabato a Sion.

Swisstxt

Il difensore ticinese del GC ha ricevuto un rosso diretto al 4’ per una gomitata a Theo Bouchlarhem, che non ha però impedito ai suoi di imposi per 1-0 in Vallese.