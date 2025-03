Un 15enne ha estratto un'ascia durante una rissa a margine di una partita di calcio giovanile a Bernex archivio sda

Una rissa è scoppiata tra diversi giovani a margine di una partita di calcio giovanile (Juniori C) domenica allo stadio comunale di Bernex, nel Canton Ginevra. Un 15enne ha estratto un'ascia, ferendo leggermente una donna che ha cercato di intervenire. L'adolescente è stato arrestato poco dopo.

Keystone-SDA SDA

Le forze dell'ordine sono intervenute nel parcheggio dello stadio intorno alle 17.30, ha dichiarato a Keystone-ATS Alexandre Brahier, portavoce della polizia ginevrina, confermando una notizia riportata da 20 Minutes e dalla Tribune de Genève.

Sono state coinvolte circa trenta persone, tra cui giocatori, genitori e dirigenti delle squadre di calcio.

Il giovane, che aveva con sé l'ascia, è in un primo momento fuggito. È stato quindi arrestato a casa sua e portato al posto di polizia del quartiere ginevrino di Servette per essere interrogato. L'adolescente verrà convocato dal Tribunale dei minorenni. La donna, che ha riportato ferite alla mano, non ha voluto sporgere denuncia.

Le circostanze che hanno portato alla rissa dovranno ora essere chiarite. La partita, che è terminata sul risultato di 1-1, vedeva contrapporsi la squadra di casa del Signal FC Bernex-Confignon contro l'Olympique de Genève FC.