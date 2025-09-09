Gennaro Gattuso guida l'Italia alla vittoria per 5-4 contro Israele Keystone

Autogol, riscatto tardivo e grandi emozioni: l'Italia vince 5 a 4 contro Israele e tiene vivi i sogni di tornare a disputare la fase finale della Coppa del Mondo. I tifosi raccomandano l'assistenza medica per il nuovo allenatore della Nazionale azzurra.

Keystone-SDA SDA

Lo spettacolo del 5 a 4 contro Israele nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo ha scatenato un turbine di emozioni in Italia.

«Una vittoria straordinaria», ha esultato la «Gazzetta dello Sport», ma ha osservato dopo la tremarella nel tempo supplementare: «Che spavento. E che errori».

Il «Corriere dello Sport» si è rallegrato per «la bellezza dell'inspiegabile» e ha riassunto così gli eventi a Debrecen, in Ungheria: «È un manicomio».

Solo il gol di Sandro Tonali allo scadere ha riscattato la squadra Azzurra in una serata memorabile. Ma i due autogol di Manuel Locatelli (16') e Alessandro Bastoni (87') e le reti di Dor Peretz (52'/89') hanno messo a lungo a rischio la vittoria.

«Oggi è stato un incubo», ha dichiarato il nuovo allenatore dell'Italia Gennaro Gattuso. «È stato terribile il modo in cui abbiamo concesso alcuni gol ridicoli», ha aggiunto.

Tuttavia, il 47enne ha elogiato il fatto che la sua squadra ha giocato con cuore e anima: «Bisogna dare credito ai ragazzi perché hanno avuto la forza di reagire a ogni schiaffo che hanno ricevuto», ha detto l'ex giocatore di Milan e Sion.

Dopo la turbolenta partita, gli utenti dei social media hanno consigliato all'allenatore della Nazionale di contattare il cardiologo, per precauzione.

La grinta di Gennaro Gattuso, un suo marchio di fabbrica, già da giocatore. KEYSTONE

La paura dell'Italia per il demonio

È stata la seconda vittoria di Gattuso alla sua seconda partita in carica dopo il 5-0 contro l'Estonia.

Con nove punti, gli azzurri si sono portati al secondo posto del Gruppo G, alle spalle della Norvegia.

La vittoria contro Israele «infonde nuova linfa a una Nazionale che sta lottando con il demone di un'altra eliminazione dalla Coppa del Mondo per la terza volta consecutiva», scrive «Tuttosport», ricordando che l'Italia ha mancato per due volte la qualificazione ai Mondiali di recente.

Gennaro Gattuso durante il momento dell'inno nazionale italiano KEYSTONE

Questo demone si è insediato negli alloggi della Nazionale a Coverciano, teme il giornale, e vede già in Gattuso il salvatore: «Grazie all'esorcismo dell'uomo che ha alzato al cielo questo trofeo, il demone potrebbe finalmente scomparire».