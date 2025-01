Gregor Kobel KEY

Terza sconfitta consecutiva in questo 2025 per il Borussia Dortmund, battuto per 2-0 in casa del Francoforte, dal canto suo al terzo successo di fila.

Swisstxt

L’Eintracht consolida così il suo terzo posto in Bundesliga, mentre i gialloneri di Kobel piombano in una crisi che li vede ora distaccati dalla zona Champions League.