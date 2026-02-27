Il Paraguay ha firmato un'impresa sconfiggendo per 4-3 ai rigori la Germania dopo l'1-1 dei 120'. I tedeschi hanno evidenziato grossi limiti in fase realizzativa dopo aver avuto il possesso palla per quasi tutto l'incontro. I sudamericani sono stati bravi a resistere e rendersi pericolosi sulle palle ferme. Enciso ha infatti trovato il momentaneo vantaggio con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner. Havertz ha poi pareggiato la contesa ad inizio ripresa, ma il risultato non è più cambiato fino ai rigori, in cui Gill ha parato i tentativi di Havertz e Woltemade e Tah ha tirato alto.