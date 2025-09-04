Slovacchia-Germania Imago

La Germania ha iniziato il proprio cammino nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 con una sconfitta per mano della Slovacchia.

SwissTXT Swisstxt

A Bratislava i padroni di casa si sono infatti meritatamente imposti per 2-0. Mezzo passo falso per i Paesi Bassi, che dopo due facili vittorie sono stati fermati sull'1-1 dalla Polonia.

Le due squadre si trovano ora in vetta al gruppo G alla pari con la Finlandia.

Tutto facile per Spagna e Belgio rispettivamente contro Bulgaria e Liechtenstein. Gli iberici si sono imposti per 3-0, mentre i Diavoli Rossi hanno vinto 6-0.