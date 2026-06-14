Tedeschi

Malgrado un piccolo brivido, la Germania ha iniziato il proprio Mondiale 2026 con una vittoria per 7-1 su Curaçao, una delle quattro esordienti nel massimo torneo internazionale.

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Con Neuer subito di ritorno tra i pali, la Mannschaft ha trovato il primo gol dopo 6' con Nmecha. I caraibici hanno però preso fiducia cogliendo il pari al 21' con lo zurighese Comenencia. Nel finale di primo tempo Schlotterbeck e un rigore di Havertz hanno però trovato l'allungo decisivo. La ripresa è quindi stata solo accademia, con altre 4 segnature: Musiala, Brown, Undav e ancora Havertz.