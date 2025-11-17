  1. Clienti privati
Calcio Germania vince ed è ai Mondiali

Swisstxt

17.11.2025 - 22:45

Woltemade e Sane
Woltemade e Sane
KEY

era molta apprensione in Germania alla vigilia della sfida decisiva con la Slovacchia, ma un primo tempo dominato ha spazzato via ogni dubbio.

SwissTXT

17.11.2025, 22:45

17.11.2025, 22:51

C’ Alla fine i tedeschi si sono presi la qualificazione diretta ai Mondiali con un chiaro 6-0 nello scontro diretto. Nel Gruppo G i Paesi Bassi, che partivano con 3 punti di vantaggio sulla Polonia, hanno gestito il duello a distanza per il 1o posto vincendo in casa 4-0 contro la Lituania. I rivali si sono imposti a fatica a Malta per 3-2. Nel girone L, dove tutto era deciso, la Croazia ha salvato l'imbattibilità ribaltando il Montenegro (3-2).

