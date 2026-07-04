Tutti parlano di lui, blue Sport parla con lui, in esclusiva: il presidente della FIFA Gianni Infantino spiega come riesce a essere presente allo stadio in occasione di molte partite nonostante le enormi distanze e perché la pausa di idratazione viene rispettata anche a temperature più fresche.

Esclusiva blue Sport, Gianni Infantino: «Ecco come faccio a esserci a così tanti match» Tutti parlano di lui, blue Sport parla con lui: Gianni Infantino, presidente FIFA. Come fa a esserci a così tante partite nonostante le enormi distanze? Perché la pausa di idratazione viene mantenuta anche a temperature più fresche?

Stadio di Vancouver, a poco meno di un’ora dall’inizio della partita Svizzera-Algeria. Gianni Infantino (56 anni) entra nella sala situata nel cuore dello stadio, di ottimo umore. Nonostante i prezzi elevati dei biglietti, gli stadi registrano un tasso di occupazione del 99,7 per cento; la FIFA registrerà profitti record.

Avrebbe poco tempo. Lassù, nelle tribune VIP, lo attende il presidente della Confederazione svizzera Guy Parmelin. Infantino non si lascia turbare e dedica oltre dieci minuti alla conversazione con blue Sport.

Oggi, nella prima parte su blue News, parla di come riesce a partecipare a tante partite, nonostante debba percorrere migliaia di chilometri in aereo per farlo. E perché l’Hydration Break fa bene ai giocatori e la FIFA non ci guadagna nemmeno un centesimo.

Gianni Infantino, grazie mille per averci dedicato un po’ del suo tempo. Qual è stata l’esperienza più bella che ha vissuto nelle ultime settimane?

Proprio tutto! Ogni partita è assolutamente fantastica. In campo, ma anche fuori. Abbiamo stadi pieni, Fan Festival affollatissimi, da New York a Boston, passando per Miami, Vancouver o il Messico. Tutte queste città si riempiono e l’atmosfera è serena e meravigliosa. È fantastico.

Come riesce ad andare a vedere praticamente ogni partita?

Siamo in cinque in tutto, e sembriamo tutti uguali… (ride). No, vado a vedere una o due partite al giorno. È importante per me poter guardare il maggior numero possibile di squadre.

Ed essere presente in ogni città ospitante. Perché le persone in questi luoghi si impegnano tantissimo per organizzare una partita dei Mondiali. Si tratta anche di ringraziare il sindaco e la polizia e di mostrare rispetto per le squadre. Ecco perché voglio assistere al maggior numero possibile di partite.

Tutti questi continui spostamenti non la logorano? Parola d'ordine: equilibrio tra lavoro e vita privata?

No, no. Va benissimo. Quando si ha la fortuna di assistere a un calcio così spettacolare, come si vede raramente, non ci si stanca mai. È impossibile.

La FIFA non guadagna nulla dalla «Hydration Break». Come è nata questa idea?

È un argomento che suscita molte discussioni. Dopotutto, non vogliamo fare sempre tutto alla perfezione: ogni tanto diamo un motivo per dissentire…

No, scherzi a parte. L’anno scorso, durante il Campionato mondiale per club negli Stati Uniti, c’erano queste «pause di raffreddamento» quando faceva molto caldo. C'erano in circa il 60% delle partite, mentre nel restante 40% no, perché era più fresco.

Ci sono state molte proteste, perché tutte le squadre avrebbero dovuto avere le stesse condizioni. Che la temperatura sia di due o tre gradi più alta o più bassa, non si può dare a un allenatore la possibilità di intervenire e all’altro no.

Si tratta quindi di parità di trattamento e di correttezza?

Sì, quindi ci siamo detti che vogliamo trattare tutti allo stesso modo, che faccia caldo, che le temperature siano miti o che faccia più fresco. I Mondiali durano 39 giorni, le squadre finaliste disputano 8 partite: è una situazione estrema. Nessuno deve poter dire di aver avuto meno tempo per recuperare nei quarti di finale rispetto agli altri.

Si dice poi che la FIFA faccia tutto per i soldi. Punto 1: tutti i soldi vanno allo sviluppo del calcio. Punto 2: in questo caso non è così. I contratti di sponsorizzazione e di trasmissione televisiva sono stati stipulati già prima del torneo. La FIFA non guadagna quindi nemmeno un centesimo dalle pause di idratazione.

Le emittenti televisive sì.

Probabilmente sì, ma noi no. Vorrei aggiungere questo: nella finale di Champions League, tra Arsenal e Paris SG a Budapest, alle 18 di sera con una temperatura di 20 o 21 gradi, ci sono state anche due pause di idratazione e nessuno ha detto nulla. Ai Mondiali, invece, improvvisamente è diventato un tema di discussione.

Ho l’impressione che i super professionisti che giocano qui, quando hanno una pausa di tre minuti, poi tornino in campo con il massimo impegno. Abbiamo assistito a partite incredibili, soprattutto negli ultimi 20 minuti. Non ci sono più grandi perdite di tempo e i giocatori giocano senza sosta fino alla fine.

Anche per quanto riguarda gli arbitri ci sono state novità tecniche e, soprattutto, molta pressione per dover riprendere rapidamente il gioco. Ne è soddisfatto?

Al cento per cento. Siamo riusciti praticamente a eliminare le perdite di tempo. Prima di questi Mondiali vedevamo spesso giocatori che, in un contrasto, cadevano a terra come colpiti da un fulmine.

Ora devono uscire dal campo per un minuto se devono ricevere cure in campo. Ormai questo non succede quasi più.

Prossimamente su blue News: Gianni Infantino parla dei prezzi dei biglietti.