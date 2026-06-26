Nessuna sorpresa nel Gruppo F, con i Paesi Bassi che come da pronostico hanno facilmente sconfitto la Tunisia e chiuso in vetta. Giappone e Svezia si sono invece accontentati di un pareggio che permette ad entrambi di accedere ai sedicesimi di finale. Nipponici e scandinavi si sono infatti lasciati con un 1-1 firmato da Maeda ed Elanga ad inizio ripresa. Al di là delle due reti, le due squadre non hanno però mai forzato. Tutto facile invece per i Paesi Bassi, vittoriosi per 3-1 grazie a un'autorete, Brobbey e Van Hecke, e già sul 2-0 dopo appena 7'.