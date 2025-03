Daichi Kamada Keystone

Il Giappone è la prima Nazionale qualificata ai Mondiali 2026, che si svolgeranno tra Canada, Stati Uniti e Messico.

Swisstxt

Grazie al successo per 2-0 sul Bahrain i nipponici sono saliti a quota 19 punti nel Gruppo C dei gironi asiatici e, a tre giornate dal termine, sono già certi di chiudere in una delle prime due posizioni.

A Saitama decisive sono state le reti di Daichi Kamada al 66esimo e di Takefusa Kubo all’87esimo.