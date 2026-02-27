Gilbert Gress, 84 anni, fatica ormai a riconoscere quello che un tempo è stato il suo grande amore. «Alcuni intellettuali vogliono cambiare il calcio», afferma la leggenda del pallone, che elogia la Francia e la Nazionale svizzera.

Hai fretta? blue News riassume per te Gilbert Gress ritiene che il Mondiale di calcio sarà molto aperto.

Secondo lui anche la Svizzera può sognare in grande.

La Francia e la Spagna restano però le principali favorite.

Gress critica duramente VAR, arbitraggi e nuove regole.

A suo avviso il calcio moderno è diventato troppo complicato, una caricatura di sé stesso.

Gilbert Gress, che cosa si aspetta dalla Nazionale svizzera ai Mondiali negli Stati Uniti?

Moltissimo, naturalmente. Oggi molte Nazionali non sono più forti come un tempo. Non penso alla Svizzera, ma all’Olanda, alla Germania o al Brasile: una volta queste squadre erano superiori. Il Mondiale sarà molto aperto, diverse nazioni possono sperare di fare strada, e tra queste c’è anche la Svizzera.

È d’accordo se le dico che la sua Francia migliora anno dopo anno?

Sì, è vero. Devo dire che questa evoluzione mi sorprende. Per me la Francia, insieme alla Spagna, è tra le grandi favorite per il titolo. E poi, come sempre, ci sarà una squadra rivelazione. Chissà, magari questa volta sarà proprio la Svizzera.

La squadra di Murat Yakin può quindi arrivare fino in semifinale?

Lo speriamo. Se poi la Nazionale arriverà davvero così lontano, lo vedremo. Ma prima del fischio d’inizio ogni partita è aperta. Tutto è possibile, no?

Negli Stati Uniti, per la prima volta, saranno 48 le nazioni in corsa per il titolo...

Ah, il calcio è diventato completamente folle! Quando vedo tutto quello che succede... Con gli arbitri e il VAR: prima è rigore, poi non lo è più. Voglio dire, sui calci d’angolo, per esempio, gli arbitri potrebbero tranquillamente fischiare tre rigori a partita.

Quindi lei preferirebbe tornare a 24 squadre?

Naturalmente. Adesso ci saranno tantissime partite.