2022: Giorgio Chiellini saluta i tifosi prima di lasciare la Serie A per giocare in MLS. KEYSTONE

La Juventus ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui conferma il ritorno del leggendario capitano del club Giorgio Chiellini in un ruolo dirigenziale.

bfi bfi

Hai fretta? blue News riassume per te Aveva lasciato la Juventus al termine della stagione 2021-2022 per andare a giocare negli Stati Uniti, con il Los Angeles.

La Juventus ha comunicato che il vecchio capitano è tornato in seno al club: «Dal 16 settembre vestirà la maglia del Dirigente di Juventus nel ruolo di Head of Football Institutional Relations».

Al proposito, il suo ex compagno Leonardo Bonucci ha detto che «grazie alla sua lunga esperienza nel club come calciatore, conosce molto bene il mondo bianconero e sarà in grado di trasmettere questi valori a chi lo circonda». Mostra di più

L'ex difensore ha trascorso 17 anni della sua carriera con la maglia della Juventus. Si è affermato come uno dei migliori difensori della storia del club bianconero (425 presenze e 9 scudetti) e della Nazionale italiana (117 presenze e Campione d'Europa).

Lasciata Torino al termine della stagione 2021-2022, ha poi giocato per 18 mesi con il Los Angeles FC prima di appendere gli scarpini al chiodo nel dicembre 2023.

Da allora, Giorgio Chiellini ha aspettato il momento giusto per tornare al suo amato club e ricoprire un ruolo dirigenziale. Questo giorno è finalmente arrivato.

La Juventus lo ha riabbracciato dandogli un ruolo manageriale incentrato sui rapporti con le istituzioni calcistiche nazionali e internazionali. Il toscano si riunirà inoltre al fratello gemello Claudio, che ricopre il ruolo di CEO di Juventus Next Gen.

Anche se la natura dei suoi compiti diventerà più chiara col tempo, il suo ritorno è certamente una notizia che rallegra i tifosi juventini di tutto il mondo.

Numero 1 secondo Chiellini

Tutti possono davvero diventare il numero 1?



Sì, perché il talento non è tutto. La dedizione fa la differenza, anche se alcuni partono avvantaggiati.



No, perché ognuno di noi ha i propri limiti. La vera sfida è trovare l'area in cui possiamo eccellere. pic.twitter.com/hKLhF2Bugq — Giorgio Chiellini (@chiellini) September 15, 2024

Il comunicato ufficiale del club bianconero

«Giorgio Chiellini non ha mai smesso di essere bianconero: nel cuore, nell’anima, nei valori che ha sempre interpretato, in campo e fuori. Dal 16 settembre vestirà la maglia del Dirigente di Juventus nel ruolo di Head of Football Institutional Relations.

Giorgio lavorerà a diretto riporto dell’amministratore delegato Maurizio Scanavino iniziando così un percorso manageriale, che lo vedrà impegnato nel rappresentare il Club nelle relazioni con le istituzioni calcistiche nazionali e internazionali. Questo ruolo si sposa perfettamente con la formazione che Giorgio ha acquisito nel suo ambito accademico, ma ovviamente anche con la sua figura di uomo, calciatore, capitano e leggenda bianconera.

Dal passato al presente: bentornato a casa, Giorgio!»

Bonucci: «Fare il direttore è sempre stato il suo obiettivo»

2012, da sinistra: Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Martin Caceres, Stephan Lichtsteiner e Andrea Pirlo KEYSTONE

L'ex compagno di squadra Leonardo Bonucci ha dichiarato a «La Gazzetta dello Sport»: «Giorgio ha sempre dimostrato un carattere forte e una visione chiara del suo futuro post-carriera. Già durante gli anni da calciatore, i suoi studi e la sua determinazione hanno fatto capire che avrebbe preso questa direzione una volta smesso di giocare».

Ha detto ancora colui che per sette stagioni ha giocato con il nuovo dirigente: «Fare il direttore è sempre stato il suo obiettivo. Grazie alla sua lunga esperienza nel club come calciatore, conosce molto bene il mondo bianconero e sarà in grado di trasmettere questi valori a chi lo circonda».