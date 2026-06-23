Nazionale iraniana
Keystone
L'Iran potrà muoversi negli Stati Uniti con 2 giorni di anticipo rispetto alla partita con l'Egitto.
Il Governo statunitense ha deciso di allentare le restrizioni che impedivano alla nazionale iraniana di entrare nel paese a più di 24 ore di distanza dai match.
La Francia dovrà fare a meno del proprio tecnico Didier Deschamps nel match conclusivo del Gruppo I contro la Norvegia. Il 57enne ha infatti deciso di rientrare in patria per i funerali della madre, appena scomparsa. Il suo posto sarà preso dal vice Guy Stéphan.