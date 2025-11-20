Michele Campana Ti-Press

A partire dal primo luglio 2026 a collaborare con il Lugano nella gestione del calcio giovanile d'élite sarà il Giubiasco.

La società del presidente Minotti è stata scelta per rappresentare il Sopraceneri nel nuovo Partenariato Ticino al posto del Bellinzona.

E il Team Ticino? «Era necessario stabilire delle nuove regole, ma purtroppo non è stato possibile. Questa era l'unica scelta a disposizione del Lugano», ha spiegato Michele Campana.

«Un’occasione persa per fare qualcosa tutti insieme a livello cantonale? Capisco questo punto di vista, lo capisco bene, ma non è che non ci abbiamo provato».

Ai microfoni della RSI, il presidente del Giubiasco, Pietro Minotti, ha così spiegato la nuova collaborazione: «Per noi è un’emozione ma anche una grande soddisfazione. Siamo stati contattati dal Lugano. Un po’ di timore a livello finanziario c’era ma non è stata una decisione presa così su due piedi. Siamo convinti di poter affrontare questa avventura con la qualità richiesta anche dall’ASF».

«L'ACB ha ricevuto una proposta inaccettabile sin dall'inizio, non c'è mai stato spazio per una trattativa», ha risposto Brenno Martignoni-Polti.