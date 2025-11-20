  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Calcio giovanile Il partner del Lugano sarà il Giubiasco, non il Bellinzona

Swisstxt

20.11.2025 - 17:12

Michele Campana
Michele Campana
Ti-Press

A partire dal primo luglio 2026 a collaborare con il Lugano nella gestione del calcio giovanile d'élite sarà il Giubiasco.

SwissTXT

20.11.2025, 17:12

20.11.2025, 17:20

La società del presidente Minotti è stata scelta per rappresentare il Sopraceneri nel nuovo Partenariato Ticino al posto del Bellinzona.

E il Team Ticino? «Era necessario stabilire delle nuove regole, ma purtroppo non è stato possibile. Questa era l'unica scelta a disposizione del Lugano», ha spiegato Michele Campana.

«Un’occasione persa per fare qualcosa tutti insieme a livello cantonale? Capisco questo punto di vista, lo capisco bene, ma non è che non ci abbiamo provato».

Ai microfoni della RSI, il presidente del Giubiasco, Pietro Minotti, ha così spiegato la nuova collaborazione: «Per noi è un’emozione ma anche una grande soddisfazione. Siamo stati contattati dal Lugano. Un po’ di timore a livello finanziario c’era ma non è stata una decisione presa così su due piedi. Siamo convinti di poter affrontare questa avventura con la qualità richiesta anche dall’ASF».

«L'ACB ha ricevuto una proposta inaccettabile sin dall'inizio, non c'è mai stato spazio per una trattativa», ha risposto Brenno Martignoni-Polti.

I più letti

Le gemelle Kessler, l'eredità segreta: donazioni milionarie e un pacco misterioso
Xhaka sui tifosi kosovari: «È l'ultima cosa che mi aspettavo»
Maria De Filippi accende la miccia e Gemma perde la testa: caos totale a «Uomini e Donne»

Video correlati

Il ritratto di Roger Federer

Il ritratto di Roger Federer

Ripercorriamo l'incredibile carriera di King Roger.

17.11.2025

Sarazzin: «Ora ho bisogno del tempo per prendermi cura di me stesso»

Sarazzin: «Ora ho bisogno del tempo per prendermi cura di me stesso»

17.11.2025

Sci, le ambizioni delle donne

Sci, le ambizioni delle donne

17.11.2025

Il ritratto di Roger Federer

Il ritratto di Roger Federer

Sarazzin: «Ora ho bisogno del tempo per prendermi cura di me stesso»

Sarazzin: «Ora ho bisogno del tempo per prendermi cura di me stesso»

Sci, le ambizioni delle donne

Sci, le ambizioni delle donne

Più video

Altre notizie

Concorso Champions League. Vinci due biglietti con inclusi viaggio e hotel per il big match Inter-Liverpool!

Concorso Champions LeagueVinci due biglietti con inclusi viaggio e hotel per il big match Inter-Liverpool!

Qualificazione Mondiali. Nel primo turno dei playoff l'Italia dovrà vedersela con l'Irlanda del Nord

Qualificazione MondialiNel primo turno dei playoff l'Italia dovrà vedersela con l'Irlanda del Nord

Calcio. Achraf Hakimi premiato con il Pallone d'Oro africano

CalcioAchraf Hakimi premiato con il Pallone d'Oro africano