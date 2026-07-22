L'Argentina perde la finale dei Mondiali di calcio contro la Spagna. Come spesso accade dopo una sconfitta, si cercano le cause e, non di rado, anche un capro espiatorio. Così, ora, si sta scatenando una valanga di critiche contro Giuliano Simeone.

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo la sconfitta dell'Argentina nella finale dei Mondiali di calcio, molti tifosi hanno individuato in Giuliano Simeone il principale responsabile del ko.

Le critiche si concentrano soprattutto sull'azione che ha portato al gol decisivo della Spagna, anche se nell'episodio potrebbero aver inciso gli errori di più giocatori argentini.

Nel dibattito sui social, però, Simeone è diventato il principale capro espiatorio, mentre altri protagonisti della finale sono rimasti in secondo piano. Riepilogo creato con

Di chi è la colpa della sconfitta in finale? Si potrebbero trovare molte ragioni per spiegare perché l’Argentina abbia perso.

Ad esempio, si potrebbe giungere alla conclusione che la Spagna fosse semplicemente di un livello superiore.

Ma un’affermazione del genere è accettabile per l’orgoglioso spirito argentino? O non occorre forse trovare un capro espiatorio?

Quest’ultima opzione sembra, per molti, l’unica possibile. E così è stato individuato un colpevole: Giuliano Simeone sarebbe responsabile della sconfitta. Di conseguenza, sul figlio del leggendario allenatore Diego Simeone si abbatte una valanga di critiche.

Che errore ha commesso il 23enne? Proprio prima del gol subito, Simeone perde di vista il suo avversario perché si sta tirando su i polsini. Ferran Torres rimane così completamente libero, riceve il passaggio e segna l’unico gol della partita.

In effetti, in questa azione Simeone non si copre certo di gloria.

I video della scena si diffondono sui social network e scatenano un vero e proprio incendio. Non è raro che siano accompagnati da una forte dose di odio, impossibile da citare.

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Anche il compagno di squadra Nahuel Molina è oggetto di critiche, poiché, secondo i detrattori, non avrebbe marcato abbastanza stretto Nico Williams, autore dell’assist.

Curiosamente, c’è anche chi sostiene che Williams sia riuscito a raggiungere la palla solo perché spinto da Molina.

Il fatto che, davanti all’area dei cinque metri, ben tre argentini marcassero lo stesso giocatore spagnolo viene invece menzionato più raramente. Si potrebbero però individuare anche altri responsabili.

Perché non è stato impedito il cross verso Williams? E perché il portiere Martinez si trova accanto alla porta quando Williams passa la palla di testa verso la zona retrostante?

Proprio prima del gol subito, il posizionamento degli argentini è completamente sbagliato. .

Non solo per quanto riguarda il gol subito, ma naturalmente si potrebbe anche puntare il dito contro Messi, che non è riuscito proprio a ingranare.

Il problema è questo: chi critica La Pulga rischia di diventare, a sua volta, bersaglio dell’odio.

Non è nemmeno necessario capire perché l’allenatore Lionel Scaloni abbia adottato una strategia così ultradifensiva e abbia lasciato in panchina per tutta la partita il bomber Lautaro Martinez. Lo stesso che, pochi giorni prima, aveva portato l’Argentina in finale con un colpo di testa.

Molti sembrano però aver deciso che Simeone sia il principale responsabile.