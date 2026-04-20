Dopo la sconfitta in Coppa Caos a Losanna, tifosi del Grasshopper tra saccheggi e assalto al bus: ecco i video

Un tifoso del GC infuriato nella pancia della Pontaise 20.04.2026

Come se l'eliminazione nella semifinale di Coppa a Losanna non fosse già una punizione sufficiente, alcuni tifosi del Grasshoppers alimentato ulteriormente la tensione con comportamenti violenti fuori dal campo.

Moritz Meister, Michael Wegmann Moritz Meister

Hai fretta? blue News riassume per te Il Grasshoppers è stato eliminato in semifinale di Coppa dallo Stade Lausanne-Ouchy in una serata segnata da tensioni dentro e fuori dal campo.

Durante e dopo la partita, alcuni tifosi zurighesi si sono resi protagonisti di gravi disordini, tra cui vandalismi e il saccheggio delle casse dei punti ristoro.

Nel finale di gara, il lancio di fumogeni e oggetti ha causato un’interruzione del match, mentre al termine la squadra è stata contestata duramente.

La situazione è degenerata ulteriormente con l’assalto al bus della squadra, costretta a lasciare lo stadio sotto scorta della polizia.

Club e dirigenti hanno condannato fermamente gli episodi, mentre giocatori e staff hanno riconosciuto la forte delusione dei tifosi. Mostra di più

La semifinale di Coppa disputata a Losanna non si è trasformata nella festa che il Grasshoppers sperava.

A deludere non sono stati soltanto i protagonisti in campo: dopo l’eliminazione contro lo Stade Lausanne-Ouchy, anche i tifosi zurighesi hanno superato ogni limite.

Il club vodese ha condannato duramente il comportamento dei sostenitori del GC in un comunicato.

«Nonostante questa partita dovesse essere una festa, capace di riunire famiglie, bambini e appassionati, da parte di alcuni gruppi di tifosi del Grasshopper Club Zürich sono stati osservati comportamenti gravi e inaccettabili», si legge nella nota.

Un dettaglio particolarmente delicato emerge dal comunicato: oltre a numerosi atti di vandalismo, gli ultras delle Cavallette avrebbero persino saccheggiato le casse di alcuni punti ristoro dello stadio.

Il club vodese ha fatto sapere che collaborerà pienamente con le autorità per garantire un chiarimento completo dei fatti.

La reazione del club zurighese

Anche i dirigenti del GC hanno preso posizione, condannando l’operato dei propri tifosi: «Questo comportamento è vergognoso e in nessun modo accettabile. Condanniamo fermamente questo attacco».

Secondo quanto comunicato, è già stata avviata un'analisi dettagliata dell’accaduto insieme ai rappresentanti dei tifosi.

Il club è inoltre in stretto contatto con i responsabili della sicurezza per fare luce sull’episodio ed eventualmente intraprendere azioni legali.

La gara era già stata interrotta

La tensione era già esplosa nei minuti finali della partita.

Al 90esimo, con il GC in dieci uomini e ormai vicino all’eliminazione, Vasco Tritten ha chiuso definitivamente i conti con un gol olimpico.

Una rete che ha fatto saltare gli ultimi nervi a una parte dei tifosi ospiti: alcuni hanno tentato di invadere il campo, lanciando fumogeni, petardi e aste di bandiera verso il terreno di gioco.

I tifosi del GC perdono la pazienza dopo la sconfitta per 2-0 20.04.2026

La partita è stata interrotta per diversi minuti prima che la situazione tornasse sotto controllo.

Colpito anche il bus

Al fischio finale, la squadra è stata accolta da fischi, insulti e cori di protesta.

«Mi dispiace enormemente per i tifosi», ha dichiarato l’attaccante Michi Frey ai microfoni di blue Sport. «Capisco al 100% la loro frustrazione. Siamo delusi quanto loro».

La squadra si è poi presentata sotto il settore ospiti per confrontarsi con i sostenitori. «Se quando vinci vai a festeggiare, quando perdi devi anche accettare le critiche», ha aggiunto il direttore sportivo Alain Sutter. «Fa parte del rispetto verso i tifosi».

Dopo la partita, oltre a penetrare nelle aree interne dello stadio, alcuni sostenitori hanno preso di mira persino il pullman della squadra, colpito con fumogeni.

I giocatori hanno potuto lasciare Losanna e rientrare a Zurigo solo sotto scorta della polizia.