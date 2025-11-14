L'ex presidente dell'associazione spagnola Luis Rubiales (a sinistra) parla durante la presentazione del suo libro «Matar a Rubiales». Francisco Guerra/EUROPA PRESS/dpa

Uno sconosciuto ha gridato «svergognato» e aggredito Luis Rubiales alla presentazione del suo libro a Madrid.

Hai fretta? blue News riassume per te Luis Rubiales è stato preso di mira con un lancio di uova durante la presentazione di un libro sul caso del bacio.

Un uomo gli ha lanciato più uova, colpendolo una volta.

L'ex numero 1 del calcio spagnolo si era scagliato contro di lui, ma è stato fermato prima di arrivare allo scontro.

Più tardi si è scoperto che l'aggressore era lo zio di Rubiales, nonché suo omonimo. Mostra di più

Alla presentazione di un libro in cui offre la sua versione dello scandalo del bacio a Jennifer Hermoso, l’ex presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales è stato protagonista di un episodio singolare. Durante l’evento, un uomo ha iniziato a lanciargli delle uova gridando «svergognato».

Mentre il primo uovo lo ha chiaramente mancato, il secondo lo ha colpito alla schiena, mentre si girava. Rubiales si è quindi diretto verso l'aggressore; un terzo uovo è volato verso di lui, ma è riuscito a respingerlo con la mano.

Diverse persone gli hanno poi impedito di attaccare il lanciatore di uova. È stato rapidamente bloccato e allontanato. «È un bene che mi abbiano fermato, non sapevo se fosse armato», ha dichiarato il quotidiano sportivo spagnolo «AS». «Se l'avessi afferrato, ora parleremmo di una situazione diversa».

Luis Rubiales, atacado por un desconocido durante la presentación de su libro



Al grito de "sinvergüenza", un desconocido irrumpió en el acto y lanzó dos huevos que esquivó Rubiales



🗣️Rubiales: "La suerte es que me han parado. No sé si tenía un arma o algo" pic.twitter.com/9oVNLQCG7s — Teledeporte (@teledeporte) November 13, 2025

Come riporta il portale «Goal», secondo quanto riferito da Rubiales dopo l’accaduto, a tirargli le uova sarebbe stato suo zio – il fratello minore del padre – che, per coincidenza, porta anche lui il nome di Luis Rubiales. «È sempre stato un piantagrane», ha commentato.

L’uomo è stato bloccato, accompagnato fuori dalla sala e poi arrestato.

L'episodio e il processo

Il 20 agosto 2023, Rubiales ha baciato Hermoso durante la cerimonia di premiazione dei Mondiali. La giocatrice ha spiegato in seguito che ciò era avvenuto senza il suo consenso.

Un mese dopo, Rubiales si è dimesso dal suo incarico sotto la pressione dell'opinione pubblica e delle reazioni legali all'incidente, mentre la FIFA lo ha bandito per tre anni. Il caso ha scatenato un dibattito globale sulle relazioni di potere e sul rispetto nello sport professionistico.

Nel febbraio 2025, Rubiales è stato poi condannato da un tribunale a una multa di 10'800 euro per aggressione sessuale e a un divieto di contatto con Hermoso per un anno. La sentenza è stata confermata anche dalla Corte d'appello, alla quale l'ex presidente della Federcalcio si era rivolto.

Nel procedimento, Rubiales aveva sostenuto che il bacio era stato un'espressione di gioia spontanea senza alcun intento sessuale. I giudici però hanno sottolineato che per il reato di aggressione sessuale non è richiesta alcuna intenzione libidinosa o esplicitamente sessuale, ma solo la mancanza di un chiaro consenso.

Rubiales denuncia la cospirazione

Nel libro, originariamente intitolato «Matar a Rubiales» («Uccidere Rubiales»), l'ex numero 1 della RFEF spiega la sua versione del bacio non consensuale e denuncia una cospirazione mediatica e politica contro la sua persona.

«Non cambierò. Quel che è fatto è fatto; non ho mentito. Non penso di tornare in Federazione», ha dichiarato Rubiales.