Gli scioccanti tatuaggi di Mesut Özil scuotono il web

Un istruttore di fitness pubblica sul suo profilo Instagram le foto dell'ex campione del mondo Mesut Özil. Un dettaglio però, scatena una grande indignazione.

Hai fretta? blue News riassume per te Un istruttore di fitness turco ha pubblicato le foto di Mesut Özil e del suo tatuaggio sul petto.

Tre lune crescenti e un lupo che ulula, simbolo di un movimento turco di estrema destra. Mostra di più

Le foto di Mesut Özil, che mostrerebbero l'ex campione del mondo tedesco con un tatuaggio di un lupo, stanno facendo molto scalpore. A causa dell'immagine, Özil è accusato di mostrare simbolismi estremisti di destra.

Nelle foto, che l'istruttore di fitness turco Alper Aksac ha postato su Instagram, si vede un tatuaggio sul petto dell'ex calciatore che mostra tre lune crescenti e un lupo che ulula, simboli dei «Lupi grigi». I «Lupi grigi», in Germania, sono conosciuti come i sostenitori del movimento estremista di destra «Ülkücü», gruppo sotto la lente dell'Ufficio per la protezione della Costituzione.

Özil stesso, non ha diffuso le foto e non ha ancora rilasciato nessun commento in merito.

Non è comunque possibile chiarire se l'immagine sul petto di Özil è un tatuaggio permanente, oppure altro.

Gli utenti hanno però reagito con indignazione alle foto, accusando Özil, tra l'altro, di razzismo. Sul proprio profilo Twitter, Özil continua a mostrare una sua foto a petto nudo - dove non si vede nessun tatuaggio - e la coppa del mondo, dopo il trionfo con la nazionale tedesca a Rio de Janeiro nel 2014.

Sostenitore di Erdogan

Le tre mezzelune e il lupo è uno dei simboli più noti del «movimento Ülkücü». In Turchia, il movimento l'ultranazionalista è alleato dell'AKP del presidente Recep Tayyip Erdogan. Özil è un dichiarato sostenitore di Erdogan e di recente ha condiviso una foto con il presidente turco dopo la sua ultima vittoria elettorale di fine maggio.

Özil ha smesso i panni della Nazionale tedesca nel luglio del 2018, dopo la Coppa del Mondo in Russia, quando i campioni in carica sono stati eliminati nella fase a gironi. All'epoca, ricordiamo, avevano suscitato scalpore le controverse foto del calciatore con il presidente Erdogan, per le quali il professionista aveva dovuto subire molte critiche.