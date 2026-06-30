La Germania è fuori dai Mondiali, ma a far discutere è soprattutto il gol del possibile 2-1 segnato da Jonathan Tah ai supplementari e poi annullato dopo l'intervento del VAR. Per molti ex arbitri ed esperti la rete era regolare, mentre c'è anche chi difende la decisione del direttore di gara.

Hai fretta? blue News riassume per te Il gol del possibile 2-1 della Germania contro il Paraguay è stato annullato dopo l'intervento del VAR per un presunto fallo sul portiere.

Nagelsmann, Klopp e diversi esperti arbitrali ritengono che la rete fosse regolare e parlano di una decisione eccessivamente severa.

Solo l'ex arbitro inglese Mark Clattenburg difende la scelta del direttore di gara, giudicando corretto il fischio per fallo.

Il gol annullato a Jonathan Tah nei supplementari della sfida tra Germania e Paraguay continua a far discutere. La rete del possibile 2-1, cancellata dopo l'intervento del VAR, ha scatenato una pioggia di critiche da parte di allenatori, ex arbitri ed esperti televisivi.

L'episodio risale al 102esimo minuto. Su un calcio d'angolo, Tah trova di testa il gol del vantaggio tedesco. Poco dopo, però, il VAR richiama l'arbitro marocchino Jalal Jayed per un leggero contatto tra Waldemar Anton e il portiere paraguaiano Orlando Gill. Dopo aver rivisto l'azione al monitor, il direttore di gara decide di annullare la rete per fallo.

Tra i più critici c'è l'esperto arbitrale della «SRF» Sascha Amhof, secondo cui il contatto non giustificava l'annullamento del gol. A suo giudizio Anton si limita a occupare la posizione e nel calcio, essendo uno sport di contatto, non esistono trattamenti particolari all'interno dell'area piccola. Per Amhof la rete avrebbe dovuto essere convalidata.

Durissimo anche il commissario tecnico tedesco Julian Nagelsmann. Intervistato dalla «ZDF» ha definito la decisione «non solo uno scandalo, ma uno scandalo totale», sostenendo che non si trattasse nemmeno lontanamente di un fallo. In precedenza, ai microfoni di MagentaTV, aveva liquidato il verdetto come «una barzelletta».

Sulla stessa linea anche Jürgen Klopp. L'ex tecnico del Liverpool ha ironizzato affermando che, se un gol del genere viene considerato irregolare, allora l'Arsenal non avrebbe mai vinto il campionato inglese, visto che una grande parte delle sue reti nasce da situazioni simili. Secondo Klopp, quel gol avrebbe cambiato il destino della partita.

«Mi mancano le parole»

Anche gli ex arbitri Patrick Ittrich e Thorsten Kinhöfer hanno contestato l'intervento del VAR. Per Ittrich il contatto era troppo lieve per giustificare una revisione, mentre Kinhöfer ha ricordato che nel corso del Mondiale si sono viste situazioni ben più dure senza alcun fischio. A suo avviso il portiere si è rialzato immediatamente e il contatto rientra nella normalità del gioco. «Mi mancano le parole», ha commentato.

Di parere opposto, invece, l'ex arbitro inglese Mark Clattenburg. Intervenuto sull'emittente statunitense «Fox Sports», ha sostenuto che il contatto rappresentasse un fallo evidente e che la decisione dell'arbitro fosse quindi corretta.