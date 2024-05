GoleadorGarofalo/LaPresse via AP) KEY

Il Bologna è a un passo dalla Champions League.

Swisstxt

Grazie alla vitoria per 2-0 al Maradona di Napoli i rossoblù attendono solo la matematica (che potrebbe arrivare domenica) per poter festeggiare. Ad aprire le marcature per la squadra di Motta è stato l'elvetico Ndoye, al primo gol in campionato.

Swisstxt