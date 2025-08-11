Ieri sugli spalti dello Stade de Genève. KEYSTONE

Il successore di Thomas Häberli sulla panchina del Servette è Jocelyn Gourvennec, allenatore che finora ha sempre allenato squadre francesi.

SwissTXT Swisstxt

Nel suo curriculum spiccano infatti le esperienze positive con il Guingamp, il Bordeaux e il Lille – club con il quale ha vinto pure una Supercoppa nazionale – e quella meno fortunata, l’ultima in ordine cronologico, con il Nantes.

Il 53enne bretone, già sugli spalti dello Stade de Genève domenica in occasione del match contro il Grasshopper, avrà il compito di invertire un inizio di stagione da incubo per i ginevrini (un punto in tre giornate di Super League).