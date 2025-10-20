Sarà Graham Potter a cercare di realizzare l’ardua impresa di portare la Svezia ai Mondiali del 2026. Il britannico è infatti stato nominato nuovo allenatore della Nazionale scandinava.
A due giornate dal termine delle qualificazioni i gialloblù occupano l’ultimo posto nel Gruppo B, quello della Svizzera, con un solo punto contro i 10 dei rossocrociati, i 7 del Kosovo e i 3 della Slovenia.
Potter, sostituto dell’esonerato Jon Dahl Tomasson, ha firmato un contratto valido fino ai playoff di marzo, che sarebbe però prolungato se la Svezia dovesse qualificarsi.