Verso i Mondiali Graham Potter nuovo allenatore della Svezia

Swisstxt

20.10.2025 - 09:26

In carriera ha guidato, tra le altre, Chelsea e West Ham
Imago

Sarà Graham Potter a cercare di realizzare l’ardua impresa di portare la Svezia ai Mondiali del 2026. Il britannico è infatti stato nominato nuovo allenatore della Nazionale scandinava.

SwissTXT

20.10.2025, 09:26

20.10.2025, 09:38

A due giornate dal termine delle qualificazioni i gialloblù occupano l’ultimo posto nel Gruppo B, quello della Svizzera, con un solo punto contro i 10 dei rossocrociati, i 7 del Kosovo e i 3 della Slovenia.

Potter, sostituto dell’esonerato Jon Dahl Tomasson, ha firmato un contratto valido fino ai playoff di marzo, che sarebbe però prolungato se la Svezia dovesse qualificarsi.

