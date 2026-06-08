La stella della Danimarca Christian Eriksen ha avuto un altro collasso in campo. Nonostante le notizie rassicuranti ricevute poco dopo, l'episodio riporta alla memoria il suo arresto cardiaco agli Europei del 2021. Le reazioni vanno ben oltre lo sport.

Giocatore sotto shock: la stella della Danimarca Christian Eriksen è collassato di nuovo in campo durante la partita internazionale tra Danimarca e Ucraina.

Hai fretta? blue News riassume per te La stella del calcio danese Christian Eriksen è collassato in campo per la seconda volta nella sua carriera.

Nella partita internazionale contro l'Ucraina, Eriksen si è accasciato al 65° minuto. La Federcalcio danese ha subito rassicurato tutti dicendo che il giocatore stava bene, ma l'arbitro non ha fatto proseguire la partita. Si era sul 2 a 1 a favore dei danesi.

L'allenatore e i compagni di squadra hanno reagito con shock al nuovo crollo. Resta da vedere se Eriksen continuerà la sua carriera.

La stella della Nazionale danese Christian Eriksen è nuovamente collassata in campo durante una partita internazionale.

Sebbene la Federcalcio danese (DBU) abbia prontamente dato notizie rassicuranti («Christian sta bene»), giocatori e spettatori hanno subito pensato all'arresto cardiaco e alla rianimazione di Eriksen durante una partita degli Europei 2021 a Copenaghen.

«Risveglia quei ricordi», ha detto a TV2 il capitano della Danimarca Pierre Emile Höjbjerg. «Alla luce di ciò, è finita bene».

Il 34enne centrocampista del Wolfsburg è crollato di nuovo al 65esimo minuto della partita internazionale contro l'Ucraina. L'arbitro ha fermato il gioco con il punteggio di 2 a 1 a favore dei danesi.

«Mi sono girato e ho visto che Christian era appena sprofondato a terra», ha detto Höjbjerg. «La reazione è stata rapida, rispettosa e prudente. Complimenti a chi se ne è occupato».

«Ha lasciato il campo sulle sue gambe»

I suoi compagni hanno immediatamente chiamato i medici della squadra danese e, insieme agli ucraini, hanno formato uno schermo intorno a Eriksen, che era steso a terra.

Gli spettatori di Odense hanno gridato a squarciagola «Eriksen, Eriksen». Alcuni giocatori sono scoppiati in lacrime.

Ma il giocatore del Wolfsburg è riuscito a rialzarsi dopo le prime cure. Circondato da giocatori danesi e ucraini, si è poi recato lui stesso in infermeria. Sua moglie Sabrina Kvist Jensen lo ha accompagnato in ospedale.

«Christian sta bene. Ha lasciato il campo da solo. Per quanto ne so, il pacemaker funziona perfettamente», ha dichiarato il medico della squadra danese Morten Boesen in un primo comunicato dell'associazione.

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«È rimasto incosciente per un breve periodo, ma ha ripreso conoscenza molto rapidamente e siamo riusciti a comunicare con lui velocemente», ha detto Boesen.

«Ora deve essere sottoposto a ulteriori esami in ospedale per chiarire le cause dell'incidente. Siamo in costante contatto con lui e con i medici dell'ospedale».

L'allenatore reagisce con shock

L'allenatore della Nazionale danese Brian Riemer ha reagito con shock. «Mi sento svuotato», ha detto il 47enne. Conosce già Eriksen per il periodo trascorso insieme nel club inglese del Brentford.

«Non vedo l'ora di vederlo. Mi metterò in viaggio per vederlo il prima possibile. Ho la sensazione di doverlo vedere», ha detto Riemer.

Eriksen è una persona «che significa molto per me. Alcuni giocatori sono più vicini di altri. E lui è stato uno di quelli con cui ho creato un legame stretto al Brentford».

Durante gli Europei del 2021, Eriksen si è accasciato nella prima partita della Danimarca contro la Finlandia a Copenaghen.

Le immagini fecero il giro del mondo. Il centrocampista ha dovuto essere rianimato in campo. Ha continuato la sua carriera nel 2022 dopo che gli è stato applicato un defibrillatore (ICD) al cuore, tra le altre cose.

Anche il primo ministro danese è scioccato

Il nuovo crollo non ha causato solo grande costernazione e solidarietà nel mondo del calcio.

Anche il primo ministro danese Mette Frederiksen ha scritto su Facebook: «I miei pensieri sono con Christian Eriksen questa sera e con tutti coloro che lo circondano e che sono stati colpiti».

La breve perdita di conoscenza di Eriksen e la conseguente cancellazione della partita sono stati un «grande shock», ha continuato la socialdemocratica.

«E un grande sollievo che stia bene, date le circostanze».

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Carriera finita?

Resta da vedere se Eriksen continuerà la sua carriera.

«Sarà Christian a dover rispondere a questa domanda. Non lo so. Penso che sia assolutamente legittimo chiederlo. Ma non lo so», ha detto il direttore sportivo danese Peter Möller.

La Danimarca non si è qualificata per il Mondiale negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, che inizia giovedì.

«Nessuno rientrerà a casa da solo»

Möller ha anche annunciato misure speciali per i giocatori. «Ci assicureremo che nessuno torni a casa da solo. Viaggeranno con i genitori, la famiglia o in gruppo», ha detto il funzionario.

Nei prossimi giorni, l'allenatore Brian Riemer chiamerà ogni giocatore per informarsi sul suo stato di salute.