In questa stagione Granit Xhaka ha giocato per il Sunderland in Premier League. Imago

In campo Granit Xhaka dimostra spesso le qualità di un vero leader. In un’intervista emozionante a «Stan Sport», il capitano della Nazionale racconta quando e come ha sviluppato questa attitudine.

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Hai fretta? blue News riassume per te Granit Xhaka si mostra emozionato durante un'intervista a «Stan Sport» e sottolinea che la sua famiglia è la sua priorità assoluta.

La stella della nazionale parla di quanto i suoi genitori abbiano lavorato duramente e dei sacrifici che hanno fatto per lui e suo fratello dopo essere fuggiti in Svizzera.

Xhaka afferma che la responsabilità precoce e la storia della sua famiglia lo hanno formato, concludendo con la convinzione che si può ottenere qualsiasi cosa se si crede in se stessi. Mostra di più

«Credo di avere qualità di leadership fin da quando avevo quattro anni», racconta Granit Xhaka in un’intervista a Stan Sport.

Un colloquio in cui il capitano della Nazionale svizzera mostra il suo lato più emotivo. Il centrocampista parla dei sacrifici compiuti dai suoi genitori per garantire a lui e al fratello maggiore una vita migliore.

Ich spreche viel mit Fussballern aus dem Kosovo, die eine ähnliche Geschichte wie Xhaka zu erzählen haben. Sie alle mussten bei Null anfangen, übernahmen früh Verantwortung und haben dadurch einen unbändigen Hunger nach Erfolg sowie mentale Resilienz entwickelt. Ich bewundere das pic.twitter.com/fl4CcvTggB — Nik Dömer (@nikdoemer) March 20, 2026

La famiglia viene prima di tutto. Un principio che il primatista di presenze con la Nazionale ha ereditato dai genitori. Ai tempi del Borussia Mönchengladbach, Xhaka aveva dichiarato: «Dobbiamo tutto ai nostri genitori. Oggi vogliamo restituire qualcosa e versiamo loro ogni mese l’80 per cento del nostro stipendio».

Per capire davvero Granit Xhaka bisogna conoscere la sua storia – e quella della sua famiglia. Andreas Böni, caporedattore di blue Sport, ha seguito queste tracce nel suo libro «Mensch Fussballstar».

Mensch Fussballstar Bild: zVg Il libro «Mensch Fussballstar – Tabù, depressione, terrorismo, morte e grandi emozioni: cosa vivono gli eroi celebrati lontano dal campo» è uscito il 18 agosto per Meyer & Meyer Verlag. «No, con un omosessuale non faccio la doccia». Il volume si apre con questa frase, pronunciata da un ex giocatore di Bundesliga, che rivela più di quanto molti vorrebbero ammettere. Il libro affronta temi delicati e spesso taciuti: omofobia, razzismo, depressione, pensieri suicidi. E pone una domanda centrale: come funziona davvero questo mondo? Oltre 30 tra giocatori e dirigenti – tra cui campioni del mondo, allenatori dell’anno, portieri premiati a livello internazionale e altre figure fra le più influenti del calcio mondiale – si confidano con Andreas Böni, parlando apertamente di ciò che, troppo spesso, resta un tabù.

Il padre, Ragip Xhaka, è un uomo che ha affrontato prove durissime: ha trascorso tre anni e mezzo in carcere come prigioniero politico. In seguito è fuggito in Svizzera insieme alla moglie. Un uomo forte, dotato di una volontà ancora più forte.

Il fratello minore con le chiavi di casa

Granit Xhaka racconta che i suoi genitori lavoravano molte ore al giorno, spesso facendo straordinari, per offrire a lui e al fratello una vita dignitosa. Nonostante Taulant fosse più grande di un anno, fu Granit ad assumersi presto delle responsabilità. I genitori gli affidarono le chiavi di casa.

«Avere le chiavi mi ha dato responsabilità fin da piccolo», spiega il giocatore. «Ci sono stati giorni in cui siamo rimasti soli a casa anche per 18 ore».

Oggi Xhaka dice di non riuscire a immaginare di lasciare i propri figli da soli per così tanto tempo. Ma continua ad apprezzare profondamente i sacrifici fatti dai genitori. Durante l’intervista, più volte, fatica a trattenere le lacrime.

Poi chiude con le parole di un combattente: «Se credi in qualcosa, puoi raggiungerla».

L'intervista a Granit Xhaka dagli archivi di blue Sport (audio in tedesco):