  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Calcio Gravi disordini alla partita tra YB e Aarau, cinque tifosi con ustioni

SDA

21.9.2025 - 10:31

Lo Young Boys è stato sorprendentemente eliminato dall'Aarau ai 1/16 di finale di Coppa Svizzera ieri sera.
Lo Young Boys è stato sorprendentemente eliminato dall'Aarau ai 1/16 di finale di Coppa Svizzera ieri sera.
KEYSTONE

Gravi disordini si sono verificati ieri, sabato, sera ad Aarau in occasione della partita di calcio tra l'Aarau e la squadra bernese dello Young Boys. Cinque tifosi dello YB hanno riportato ustioni durante il match, a causa dei loro stessi fuochi pirotecnici.

Keystone-SDA

21.09.2025, 10:31

21.09.2025, 10:43

I cinque sostenitori dello YB sono rimasti in parte gravemente feriti, ha dichiarato oggi, domenica, a Keystone-ATS un portavoce della polizia argoviese, precisando che sono stati trasportati in ambulanza in diversi ospedali. Due di loro hanno potuto lasciare il nosocomio ieri sera, mentre la condizione degli altri è stabile.

Dopo la partita, fan dello YB a volto coperto si sono diretti verso la stazione ferroviaria e hanno attaccato la polizia con fuochi pirotecnici, pietre e barriere da cantiere.

Le forze dell'ordine hanno fatto uso di proiettili di gomma e spray al peperoncino per impedire ai tifosi di entrare nel centro della città. Un agente ha riportato contusioni e due auto della polizia sono state danneggiate.

All'interno della stazione, i tifosi dello YB hanno strappato estintori dalle loro postazioni e lanciato pietre contro vetrine. Dopo la partenza del treno speciale in direzione di Berna, un tifoso ha inoltre azionato il freno d'emergenza, provocando un lungo arresto del convoglio. La polizia cantonale argoviese ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

I più letti

L'incredibile trasformazione: sapreste dire chi è questa giovane reale?
Ecco come viene preparato il cibo che si mangia in prima e business class sugli aerei
Litigio al ristorante per Stefano De Martino e Caroline Tronelli, poi lui resta fuori casa
La Svizzera non può permettersi il più moderno sistema di difesa anti-droni
Ecco cosa non si deve mai fare su una nave da crociera per non rischiare di essere banditi

Video correlati

Real Madrid - Espanyol 2-0

Real Madrid - Espanyol 2-0

LALIGA | 5ème journée | Saison 25/26

20.09.2025

Newcastle – Barcellona 1:2

Newcastle – Barcellona 1:2

UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

18.09.2025

Sporting – Kairat Almaty 4:1

Sporting – Kairat Almaty 4:1

UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

18.09.2025

Real Madrid - Espanyol 2-0

Real Madrid - Espanyol 2-0

Newcastle – Barcellona 1:2

Newcastle – Barcellona 1:2

Sporting – Kairat Almaty 4:1

Sporting – Kairat Almaty 4:1

Più video

Altre notizie

Serie A. La Roma vince il derby

Serie ALa Roma vince il derby

Coppa Svizzera. YB eliminato dall'Aarau

Coppa SvizzeraYB eliminato dall'Aarau

Calcio. Morbio battuto dal Rapperswil ai sedicesimi di Coppa Svizzera

CalcioMorbio battuto dal Rapperswil ai sedicesimi di Coppa Svizzera