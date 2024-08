Gregor Kobel è il nuovo numero 1 della Nazionale svizzera

Il portiere del Dortmund Gregor Kobel è stato promosso a nuovo numero 1 della Nazionale rossocrociata. Imago

blue Sport ha appreso che Gregor Kobel sarà il nuovo portiere numero 1 della Nazionale svizzera. Resta da vedere se Yann Sommer continuerà o deciderà di smettere.

Yann Sommer aveva preso il posto di Diego Benaglio dopo la Coppa del Mondo 2014 in Brasile e in totale ha collezionato 94 presenze con la Nati.

Al momento non è ancora chiaro se Sommer si ritirerà dalla Nazionale per concentrarsi sul suo club. Mostra di più

Il 5 settembre è dietro l'angolo: la Nazionale svizzera tornerà a disputare partite internazionali dopo il successo dell'Europeo, con il raggiungimento dei quarti di finale e l'amara eliminazione ai rigori contro l'Inghilterra.

Prima in trasferta in Danimarca, poi l'8 settembre a Ginevra contro i campioni d'Europa della Spagna.

Come ha appreso blue Sport, ci sarà però un cambio della guardia. Gregor Kobel, del Borussia Dortmund, sarà il nuovo numero 1 della Nazionale. Il team di allenatori guidato da Murat Yakin ha deciso di pianificare la Coppa del Mondo 2026 con il portiere emergente di Zurigo.

La scorsa stagione, col suo BVB, Kobel ha raggiunto la finale di Champions League, poi persa contro il Real Madrid. Con un valore di mercato di 40 milioni di euro, è uno dei portieri più apprezzati al mondo.

Gregor Kobel sostituisce Yann Sommer

Dopo il successo degli Europei, l'allenatore della Nazionale ha annunciato di voler parlare con entrambi i portieri. Yakin ha lasciato aperta la questione sul cambio della guardia, limitandosi a dire: «La questione non è chi sarà in porta tra tre giorni, ma chi sarà in porta ai Mondiali tra due anni».

Ora ci sarà un ragazzo di una nuova generazione fra i pali della Svizzera. Per la prima volta dal 2014, il miglior portiere svizzero di tutti i tempi non sarà titolare. Yann Sommer aveva preso il posto di Diego Benaglio dopo la Coppa del Mondo del 2014 in Brasile e in totale ha collezionato 94 presenze con la maglia rossocrociata.

Queste statistiche lo rendono il portiere più longevo della storia della Nazionale svizzera. È stato in porta agli Europei francesi nel 2016, ai Mondiali in Russia del 2018, ai Campionati Europei del 2021, ai Mondiali di Qatar del 2022 e ai recenti Europei in Germania. Cinque grandi tornei: che numeri!

A 35 anni, non è ancora chiaro se Sommer si ritirerà dalla Nazionale per concentrarsi sul suo club, attualmente l'Inter. Con i nerazzurri è diventato campione d'Italia la scorsa stagione e da settembre avrà un ruolo da protagonista anche in Champions League.