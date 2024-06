Lucien Favre, ex allenatore del Dortmund. Keystone

In vista della finale di Champions League, Lucien Favre ha analizzato il suo ex datore di lavoro, il Dortmund, e il Real Madrid, per l'agenzia di stampa Keystone-SDA.

Per il romando, la costellazione finale non è una sorpresa. Le squadre spagnole e tedesche lo avevano convinto - almeno più delle decoratissime e ricche economicamente della Premier League. «Non è vero che l'Inghilterra ha il campionato migliore. Inoltre ci sono anche ottimi allenatori che lavorano in altri campionati».

La filosofia di Carlo Ancelotti nella gestione della squadra impressiona «Lulu», che ha due anni in più dell'italiano. «Rimane calmo, non perde mai la calma. Ancelotti ha vissuto sei anni complicati a Monaco, a Napoli e poi all'Everton. Ma non ha mai rinunciato ai suoi principi».

Favre ricorda il suo fugace incontro con il Mister azzurro: «Ho giocato contro di lui una volta con il Dortmund, all'epoca era allenatore del Napoli. È una persona simpatica».

