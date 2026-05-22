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Premier League È finita un'era: Guardiola saluta il Manchester City

Swisstxt

22.5.2026 - 13:56

Guardiola e Carrick
Guardiola e Carrick
Imago

Dopo dieci stagioni e 20 trofei conquistati, Pep Guardiola lascia il Manchester City: per raccogliere la sua eredità gli Sky Blues puntano ora su Enzo Maresca.

SwissTXT

22.05.2026, 13:56

22.05.2026, 14:24

Pep Guardiola lascia il Manchester City dopo 10 stagioni e 20 titoli messi nella bacheca del club, chiudendo il capitolo più glorioso della storia degli Sky Blues.

Il nome per sostituirlo sembra essere quello di Enzo Maresca, del quale ormai si attende solo l'annuncio ufficiale.

Sponda United: Carrick rimane

Il Manchester United invece ha esteso il contratto di Michael Carrick per altre due stagioni.

L'ex giocatore del club, subentrato a Darren Fletcher nel gennaio di quest'anno, ha dimostrato di poter guidare la squadra durante il girone di ritorno e riportarla in Champions League, obbiettivo che i Red Devils non centravano da 3 stagioni.

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