Le speranze non erano molte, ma ora è ufficiale: il famoso allenatore non intende prendere le redini della Nazionale italiana, attualmente in crisi. La ricerca continua.

Nella ricerca di un nuovo allenatore degli Azzurri, l’Italia ha ricevuto un rifiuto da parte del candidato preferito, ossia Pep Guardiola.

Quest'ultimo, che ha collezionato innumerevoli titoli a livello di club con l’FC Barcelona, il Bayern Monaco e il Manchester City, ha comunicato alla Federcalcio italiana di non essere disponibile per l’incarico.

«La Gazzetta dello Sport» ha riportato le parole del 55enne spagnolo: «Grazie, mi sento onorato. Ma al momento non me la sento». Anche l’agenzia di stampa italiana Ansa ha dato notizia del rifiuto.

Da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) non è per ora giunto alcun commento ufficiale.

Colloqui a Barcellona senza esito

La dirigenza della Federcalcio, guidata dal nuovo presidente Giovanni Malagò e dal nuovo direttore tecnico Paolo Maldini, non aveva fatto mistero del fatto che Guardiola sarebbe stato la prima scelta per la Nazionale.

A tal proposito, a Barcellona si erano già tenuti alcuni colloqui personali. L’Italia, quattro volte campione del mondo, ha mancato per tre volte consecutive la qualificazione ai Mondiali e ora si appresta a un nuovo inizio.

Guardiola è attualmente considerato uno degli allenatori più corteggiati a livello internazionale. Il catalano ha allenato il Bayern Monaco tra il 2013 e il 2016 e da allora è alla guida del Manchester City.

Con il FC Barcelona (2009, 2011) e il Manchester City (2023) ha vinto tre volte la Champions League. Inoltre, con queste due squadre e con il Bayern Monaco ha conquistato dodici volte il titolo nazionale. Ma, al momento si sta prendendo una pausa.

La ricerca continua

Tra i candidati alla guida del calcio italiano vengono ora citati soprattutto Roberto Mancini e Andrea Pirlo. Mancini è già stato allenatore degli Azzurri dal 2018 al 2023 e nel 2021 l’ha portata alla conquista del titolo europeo.

Pirlo era ancora in campo come regista durante il trionfo ai Mondiali del 2006 in Germania. Come allenatore della Juventus di Torino e della Sampdoria di Genova ha deluso le aspettative.

L'ex commissario tecnico Gennaro Gattuso ha dovuto lasciare l'incarico dopo aver mancato la qualificazione ai Mondiali.