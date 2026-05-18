Guardiola KEY

Secondo il Daily Mail, quella di domenica contro l'Aston Villa sarà l'ultima partita di Pep Guardiola alla guida del Manchester City.

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In 10 anni sulla panchina degli Sky Blues il 55enne ha conquistato 20 trofei. Il suo successore dovrebbe essere Enzo Maresca. -Sembrerebbe tutto apparecchiato per il secondo atto di José Mourinho sulla panchina del Real Madrid, squadra che il portoghese aveva già allenato tra il 2010 e il 2013 conquistando una Liga. Il 63enne, attualmente sotto contratto col Benfica, è la scelta di Florentino Perez per provare a riportare il sereno in uno spogliatoio – quello dei Blancos – da mesi in subbuglio.