L'analisi degli opinionisti televisivi, ex giocatori della Nazionale, Dani Gygax e Michi Lang è chiara: il Basilea ha evidenziato chiari problemi di posizionamento sul gol decisivo del Plzen.

Il Basilea ospita il Viktoria Plzen al termine della fase a gironi di Europa League. I renani devono assolutamente vincere per avere almeno una possibilità teorica di andare avanti.

Ma sotto l'occhio vigile del nuovo allenatore Stephan Lichtsteiner, i rossoblù non graffiano. Poco prima dell'intervallo, i cechi passano meritatamente in vantaggio al St. Jakob-Park.

Al 39esimo Doski batte un corner sul secondo palo, dove Panoš, lasciato solo, segna al volo per il vantaggio. Il posizionamento della retroguardia del Basilea è completamente sbagliata: il cieco non avrebbe mai potuto concludere così liberamente in area di rigore.

Gygax: «Sembra quasi comico»

«Vediamo se riesce a rifarlo», ha commentato l'ex nazionale svizzero Dani Gygax nello studio di blue Sport, elogiando comunque l'autore del gol.

«Abbiamo guardato la scena più volte e abbiamo detto che sembrava quasi comica», dice l'esperto.

«Probabilmente si sono resi conto prima della partita che il Viktoria Pilsen ha un'ottima presenza in area di rigore, cioè ha forti colpitori di testa al centro. Per questo il Basilea aveva molti giocatori in quella posizione, ma allo stesso tempo nessun giocatore sul secondo palo», spiega invece Michi Lang, che riassume: «Ci si può adattare a questo nel gioco, si può difendere molto, ma poi prendi un gol che non dovresti prendere».

È il momento decisivo della partita. Il Basilea non riesce a segnare nemmeno nel secondo tempo e viene eliminato dall'Europa League.