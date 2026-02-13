Le polemiche sulla scelta di una terna arbitrale tutta argentina per il quarto di finale tra Francia e Marocco ha innescato l'ultima polemica. Molti, tra cui, in primis, l'allenatore dell'Egitto, sostengono che Leo Messi e i suoi compagni siano favoriti da chi decide. C'è qualcosa di vero?

Domenica, alle 2h00 di notte in Europa, la Svizzera affronterà i campioni in carica dell'Argentina, ai quarti di finale dei Mondiali.

Quella che decenni fa sarebbe stata vista come una sfida impari, Davide contro Golia, oggi si gioca invece alla pari.

O non del tutto?

Denunce, ipotesi di complotti e presunti favoritismi mettono in cattiva luce il percorso dell'Albiceleste.

La Svizzera ha di che preoccuparsi? A Messi e compagni vengono concessi trattamenti di favore, in campo e a tavolino?

Contro Capo Verde ed Egitto, l'Albiceleste ha dovuto lottare con le unghie e con i denti per ottenere due vittorie per 3-2.

L'Egitto chiede giustizia

Ma la vittoria contro l'Egitto ha avuto un epilogo amaro, dato che la nazionale africana ha chiesto alla FIFA di espellere dal torneo gli arbitri responsabili della sconfitta agli ottavi di finale.

I Faraoni hanno infatti denunciato favoritismi nei confronti dell'Argentina e un trattamento di favore per il suo fuoriclasse, Lionel Messi.

Dopo la partita, l'allenatore egiziano Hossam Hassan ha dichiarato che i suoi sono stati «trattati ingiustamente» e hanno «subito un'ingiustizia».

«Forse volevano che Messi rimanesse in corsa»

Hassan ha poi ipotizzato una sorta di favoritismo da parte della FIFA. «Forse volevano tenere in gara il campione del mondo. Forse volevano che Messi rimanesse in corsa», come riporta la BBC.

«Numerosi esperti di calcio e analisti specializzati, sia a livello locale che internazionale, hanno evidenziato episodi arbitrali controversi e influenti durante la partita. Ciò sottolinea l'importanza di mantenere i più alti standard di integrità, equità e trasparenza nell'arbitraggio, soprattutto in una competizione del calibro e dell'importanza della Coppa del Mondo FIFA 2026.», ha detto ancora il coach dell'Egitto come riporta abc.net.

Un complotto orchestrato per favorire la vittoria dell'Argentina?

L'Egitto sostiene che ci sia stato qualcosa di più sospetto in gioco. Attribuisce l'eliminazione a «gravi errori arbitrali» e a «doppi standard» da parte dell'arbitro francese François Letexier - che ha ora chiuso i suoi account social - e della sua squadra.

Gli episodi incriminati

I Faraoni, ai quali è stato annullato un gol a seguito dell'intervento del VAR, sostengono inoltre che la rete della vittoria dell'Argentina avrebbe dovuto essere annullato e che al suo posto sarebbe stato assegnato un rigore.

E ancora. Il magnifico gol di Mostafa Zico è stato annullato dopo che Marwan Attia è stato sanzionato per aver calpestato il piede di Lisandro Martinez all'inizio dell'azione.

La decisione è stata controversa, quando l'Egitto era in vantaggio per 1-0.

Non si può dimostrare che la partita avrebbe preso una piega diversa se il gol di Zico fosse stato convalidato.

Inoltre, sempre l'Egitto, ritiene di aver avuto due potenziali motivi per reclamare un rigore prima che Enzo Fernández segnasse di testa la rete decisiva.

Hamdi Fathy è caduto a terra sostenendo di essere stato trattenuto da Alexis Mac Allister, un episodio che non è stato chiaramente rilevato dai replay, mentre Mohamed Salah si è lamentato di essere stato atterrato da Julian Alvarez

Episodi controversi? Assolutamente sì.

Ma non è certo la prova di una cospirazione a favore di Messi e compagni.

Messi graziato nella prima gara?

Le polemiche - non certo le uniche e non solo riguardanti l'Argentina - hanno avuto inizio già durante la prima sfida dell'Albiceleste: nella partita contro l'Algeria ( vinta per 3 a 0) Messi non ha ricevuto nemmeno un'ammonizione per il suo intervento sul capitano dell'Algeria, Aissa Mandi.

Se fosse stato espulso, il numero 10 non avrebbe segnato il secondo e il terzo gol contro l'Algeria, né la doppietta contro l'Austria, perché sarebbe stato squalificato - a meno che la FIFA non avesse deciso di applicare l'articolo 27 come ha fatto con lo statunitense Balogun, altre polemiche.

Il giocatore di Miami non sarebbe stato disponibile nemmeno per l'ultima partita del girone contro la Giordania, in cui ha segnato di nuovo.

Si è trattato di un trattamento di favore nei confronti del campionissimo argentino?

Più falli meno cartellini gialli

Diamo ora un'occhiata al numero di cartellini gialli distribuiti alle nazionali e ai giocatori ancora impegnati.

Sono diciassette i giocatori a rischio di squalifica per una potenziale semifinale a causa di un'ammonizione.

L'Argentina ha il solo Gonzalo Montiel, l'Inghilterra ne ha quattro, tra cui elementi chiave come Jude Bellingham e Declan Rice.

La Norvegia, che ha ricevuto il minor numero di ammonizioni, ha solo Antonio Nusa con un cartellino giallo.

La Nazionale svizzera invece si trova con tre ammoniti: Granit Xhaka, Denis Zakaria e Miro Muheim.

I cartellini gialli di per sé non dicono granché. Per valutare la situazione, bisogna considerare quanto una squadra sia stata «scorretta». Il numero di cartellini gialli corrisponde al numero di falli commessi?

BBC

L'Argentina ha ricevuto un'ammonizione ogni 19,7 falli. Solo tre squadre - Repubblica Ceca (37,0), Norvegia (24,0) e Tunisia (27,0) - hanno un rapporto cartellini gialli/falli più alto. La Svizzera ha una proporzione di un giallo ogni 11,5 falli commessi - più severa dell'Argentina.

Tra le squadre ancora in gara, l'Inghilterra è quella che ha subito il trattamento più severo, con un cartellino giallo ogni 7,7 falli.

Norvegia e Argentina hanno commesso più falli ma hanno ricevuto meno ammonizioni.

Più rigori a favore dell'Argentina

Quando l'Argentina ha vinto la Coppa del Mondo nel 2022, ha stabilito un nuovo record. I cinque rigori assegnati rappresentano il numero più alto mai ricevuto da una squadra in un singolo torneo.

Anche nel 2026, l'Albiceleste si conferma al primo posto con tre rigori a suo favore - anche se Messi ne ha sbagliati due, contro Austria ed Egitto.

Inghilterra e Svizzera ne hanno ottenuti due a testa, mentre Belgio, Francia e Norvegia uno ciascuna.

Significa questo che qualcuno è stato favorito o semplicemente che gli attaccanti sudamericani si rendono più pericolosi e dunque c'è più probabilità che vengano fermati irregolarmente in area di rigore?

La teoria del complotto si allarga

C'è già grande polemica anche per la scelta della FIFA di una terna arbitrale interamente argentina per i quarti di finale dei Mondiali tra Francia e Marocco.

L'organo di governo del calcio mondiale ha confermato che il 44enne Facundo Tello e la sua squadra dirigeranno la partita al Boston Stadium, segnando la prima volta nel torneo del 2026 che un incontro sarà gestito esclusivamente da arbitri di una singola nazionalità.

Tello sarà affiancato dagli assistenti Juan Pablo Belatti e Gabriel Chade, con Dario Herrera come quarto ufficiale. Questo approccio «tutto argentino» si estende anche alle aree tecniche, con Cristian Navarro nel ruolo di assistente arbitrale di riserva.

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Sebbene la FIFA, come riporta il sito goal.com, sostenga che tutti gli arbitri designati abbiano raggiunto l'apice del calcio per merito, la decisione di utilizzare una sola nazionalità proveniente da una diretta rivale nel torneo suscita scalpore.

Chi dirigerà Svizzera-Argentina?

Al momento, la FIFA non ha ancora annunciato chi saranno gli ufficiali della gara tra Argentina e Svizzera.

Ci si augura una partita corretta sotto tutti gli aspetti, dove a decidere vincenti e sconfitti sia il campo e i suoi gladiatori.