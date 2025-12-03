  1. Clienti privati
Ecco il video Haaland fa la storia: 100esimo gol in una gara semplicemente pazzesca

SDA

3.12.2025 - 10:49

Martedì sera il Manchester City stava conducendo la partita contro il Fulham per 5-1 prima di rischiare il tracollo, imponendosi infine 5-4 in quella che è stata una partita folle. Ad aprire le marcature è stato Erling Haaland, autore del suo 100esimo gol in Premier League a soli 25 anni.

Keystone-SDA

03.12.2025, 10:49

La squadra di Pep Guardiola aveva già vissuto una paura simile sabato contro il Leeds (3-2), quando il doppio vantaggio si era dissolto nel secondo tempo. Phil Foden aveva firmato il gol decisivo nei minuti finali.

E proprio il centrocampista offensivo inglese è tornato protagonista anche a Craven Cottage, segnando due reti a cavallo della pausa (44esimo e 48esimo) per portare la sua squadra sul 4-1. Il 5-1 è arrivato poco dopo, grazie a un tiro di Jérémy Doku deviato da un difensore.

Ma il meccanismo perfetto dei Citizens, già incrinato dal gol di Emile Smith Rowe nei minuti di recupero del primo tempo, è definitivamente deragliato dopo le reti di Alex Iwobi al 52esimo e Samuel Chukwueze al 72esimo e 78esimo.

La situazione avrebbe potuto peggiorare se l'arbitro avesse assegnato al Fulham il rigore richiesto all’84esimo o se Joško Gvardiol non avesse respinto un pallone praticamente sulla linea nell'interminabile recupero di ben 8 minuti.

Haaland fa la storia

Questa debacle difensiva ha oscurato il buon momento del Manchester City, secondo a 28 punti, ora a due lunghezze dall'Arsenal capolista, che mercoledì ospita il Brentford.

Il finale caotico ha messo in secondo piano anche l'impressionante avvio di partita di Haaland: un gol e un assist per Tijjani Reijnders in 37 minuti per il momentaneo 2-0.

Con la rete segnata a Londra, il centravanti norvegese - arrivato dal Borussia Dortmund nel 2022 - è diventato il più veloce della storia a raggiungere i 100 gol in Premier League: gli sono bastate 111 presenze, meglio del precedente record di Alan Shearer (124).

