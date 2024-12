Murat Yakin e Giorgio Contini scopriranno venerdì quali saranno gli avversari della Nazionale svizzera nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo. Foto: Keystone

Venerdì pomeriggio la Nazionale svizzera scoprirà quali saranno le squadre che la ostacoleranno nel cammino verso la Coppa del Mondo 2026. I gruppi di qualificazione saranno sorteggiati a Zurigo.

Keystone-SDA, Redazione blue Sport SDA

Hai fretta? blue News riassume per te La Coppa del Mondo 2026 organizzata in USA, Canada e Messico avrà 48 squadre, con 16 posti assegnati alle nazionali europee attraverso le qualificazioni.

La Nati, in prima fascia, punta a evitare spareggi, ma dovrà affrontare rivali ostici come Norvegia, Serbia o Svezia.

Le squadre saranno divise in 12 gruppi, con gironi da 5 o 4 squadre, e le partite di qualificazione inizieranno da marzo 2025. Mostra di più

48 nazionali, invece delle precedenti 32, parteciperanno alla Coppa del Mondo di calcio 2026 in Canada, Stati Uniti e Messico. 16 squadre saranno determinate dalle qualificazioni europee. Le nazioni saranno divise in dodici gruppi e le vincitrici si qualificheranno direttamente per la fase finale.

Le dodici seconde classificate dei gironi si sfideranno in uno spareggio per i quattro posti rimanenti con altre quattro squadre, che saranno determinate in base ai risultati della Nations League.

Gli svizzeri vogliono evitare di passare dal purgatorio per raggiungere la loro sesta fase finale consecutiva della Coppa del Mondo. Come squadra nella prima fascia, le loro possibilità sono buone: eviteranno le grandi nazioni come Spagna, Inghilterra e Germania. Tuttavia, i ragazzi capitanati da Murat Yakin dovranno affrontare una serie di ostacoli.

Haaland, Gyökeres o ancora Serbia?

In seconda fascia, dove probabilmente si trovano i maggiori rivali della Svizzera per un posto alla Coppa del Mondo, ci sono squadre che di recente hanno dimostrato il loro potenziale in modo impressionante.

Ad esempio, la Norvegia con la superstar Erling Haaland, che si è lasciata alle spalle l'Austria in Nations League ed è stata promossa in Lega A. Anche la Svezia, che ha perso gli ultimi due tornei importanti, sta mostrando segni di miglioramento e ha tra le sue fila un attaccante estremamente prolifico come Viktor Gyökeres.

Tuttavia, potrebbero verificarsi anche spiacevoli ricongiungimenti con la Serbia o la Romania. I serbi sono in parte responsabili della retrocessione della Nati in Nations League, mentre i rumeni si sono sorprendentemente classificati davanti alla Svizzera nelle ultime qualificazioni agli Europei. Gli elvetici hanno pareggiato contro entrambe le squadre in casa e perso in trasferta.

Oltre al Galles e alla Grecia, che hanno impressionato anche in Nations League in autunno, anche le partecipanti all'ultimo Campionato europeo come Ucraina, Turchia, Ungheria, Polonia, Slovacchia e Repubblica Ceca, completano la seconda fascia.

🗓️ Friday, 13 December

⌚️ 12pm CET



The UEFA preliminary draw for #FIFAWorldCup 26... 🔜 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 12, 2024

Più probabile un gruppo da cinque

Le squadre saranno divise in sei gruppi da cinque e sei gruppi da quattro. Questi ultimi si giocheranno in sole tre doppie date in autunno.

In prima fascia, quattro posti nei gruppi da quattro sono riservati alle quattro vincitrici della fase finale della Nations League. Quindi, mentre queste squadre blasonate non sapranno in quale gruppo giocheranno fino a marzo, per le altre rimangono solo due gruppi da quattro liberi.

Ciò significa che la Svizzera, che è stata retrocessa dalla Lega A e non ha più un posto in Nations League, ha una possibilità leggermente maggiore di essere sorteggiata in un gruppo da cinque.

I gironi si giocheranno a partire da marzo, anche se c'è la possibilità che la Svizzera non venga coinvolta fino a giugno. La FIFA ha annunciato che pubblicherà il calendario delle partite per le qualificazioni alla Coppa del Mondo venerdì sera.