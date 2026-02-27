La Norvegia è la prima selezione europea ad approdare agli ottavi. Impegnati a Dallas contro la Costa d’Avorio, i Vichinghi l’hanno spuntata per 2-1 grazie a una rete del solito Haaland a 4 minuti dal 90', guadagnandosi il diritto di sfidare il Brasile. Diallo con una splendida serpentina al 74' ha risposto al vantaggio di Nusa, arrivato in chiusura di primo tempo con un destro a giro imparabile. Quando i supplementari sembravano ormai prossimi, i nordici hanno trovato un varco nella retroguardia degli Elefanti e il bomber del City si è fatto perdonare un paio di errori clamorosi.