La Francia batte anche l'Iraq.
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È scattata la Coppa del Mondo di calcio in Messico, Canada e Stati Uniti. Segui il nostro live ticker per non perderti notizie, risultati, retroscena e aggiornamenti dal torneo.
È arrivato un nuovo oracolo animale per i Mondiali, e si tratta di uno di quelli che pochi oserebbero contestare anche se la sua previsione fosse sbagliata.
Un giaguaro nero di nome Poty ha espresso la sua scelta al BioParque di Rio de Janeiro in vista dell’attesissimo scontro del Gruppo C dei Mondiali tra Brasile e Scozia, in programma mercoledì a Miami.
Lunedì, residenti e appassionati di calcio hanno osservato con attenzione mentre Poty prendeva parte a un divertente evento di pronostici, durante il quale è stato collocato davanti a due scatole di arricchimento che rappresentavano le due squadre rivali.
Il giaguaro ha annusato entrambe le opzioni prima di scegliere con sicurezza la scatola del Brasile.
Tuttavia, è tornato brevemente a ispezionare la scelta della Scozia, un momento che, secondo gli esperti di Poty, non dovrebbe essere ignorato.
Dopo la doppietta contro l’Austria, Lionel Messi è il capocannoniere in solitaria dei Mondiali.
Miroslav Klose, ora detronizzato, si è affrettato a congratularsi con lui. Lunedì, nella partita della fase a gironi contro l’Austria, la superstar argentina ha segnato i suoi gol numero 17 e 18 ai Mondiali.
Algerina supera di misura la Giordania.
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L’Algeria ha faticato parecchio, ma alla fine è riuscita a risolvere la pratica Giordania e ottenere la prima vittoria nel Mondiale.
La squadra di Petkovic e Morandi si è imposta per 2-1 in rimonta al termine di una partita nella quale è emersa però una certa difficoltà nel trovare la via del gol.
Con quasi il 75% di possesso palla e il doppio delle conclusioni, i nordafricani sono rimasti a lungo sotto nel punteggio, trovando solo nel finale il modo di superare il portiere Abulaila.
Al gol di apertura di Al Rashdan nel primo tempo hanno risposto Benbouali e Gouiri nell'ultima mezz'ora.
lunedì, 22. giugno 2026
Fino all’inizio del torneo negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, l’ex campione del mondo Klose deteneva il record di gol ai Mondiali con 16 reti.
«Per me Lionel Messi è il miglior calciatore di tutti i tempi! Congratulazioni, campione!», ha dichiarato Klose alla «Süddeutsche Zeitung». Già prima dei Mondiali, l’attuale allenatore della squadra di seconda divisione 1. FC Norimberga aveva dichiarato di aspettarsi che il suo record venisse battuto.
«Va benissimo così, il record prima o poi verrà comunque battuto, e se a farlo sarà Messi, ben venga. Sono un grande fan di Messi, lo sono sempre stato», ha detto Klose parlando del «genio».
Marcus Brandt/dpa
Festa norvegese.
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Due partite, due doppiette di Haaland, due vittorie e la Norvegia vola ai Mondiali nordamericani.
Grazie al successo per 3-2 sul Senegal, gli scandinavi hanno raggiunto la Francia a 6 punti in vetta al Gr.I e si giocheranno il primo posto venerdì nello scontro diretto.
Come con l’Iraq i ragazzi di Solbakken hanno lasciato l’iniziativa nelle mani degli avversari, colpendo però con precisione chirurgica non appena si è presentata l’occasione.
E così Pedersen ha aperto le marcature nel primo tempo, mentre nella ripresa sono arrivate le due reti di Haaland intercalate con la doppietta di Sarr.
La Francia ha superato l'Iraq con un facile 3-0 e rimane così a punteggio pieno in questo Mondiale.
L'unico imprevisto incontrato dai transalpini sul loro percorso è stata la pioggia.
Dopo le numerose allerte del prepartita la sfida è iniziata come da programma, ma il temporale abbattutosi su Philadelphia alla pausa ha costretto le due squadre a rimanere negli spogliatoi per due ore.
Alla ripresa del gioco i Bleus hanno così voluto chiudere velocemente la sfida: Mbappé, già in rete nel primo tempo, ha firmato la doppietta e Dembélé ha poi abbellito il risultato.
L'Argentina ha sconfitto l'Austria per 2-0 nella seconda giornata del Gruppo J.
Lionel Messi è stato ancora una volta il migliore in campo, anche se per l'otto volte Pallone d'oro l'incontro non è iniziato bene. Al 9° minuto ha infatti sbagliato un calcio di rigore, calciando a lato della porta, sulla destra.
L'Austria si è poi riorganizzata, ma ha creato poche occasioni pericolose nella trequarti avversaria. L'Argentina, invece, ha avuto altre ottime opportunità sempre con Messi (al 19° e al 32° minuto), tutte sventate da David Alaba.
Al 39° minuto, Messi ha finalmente segnato il gol del vantaggio per l'Argentina, diventando il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia dei Mondiali con 17 reti.
Dopo l'intervallo, la partita è rimasta aperta per lungo tempo. L'Argentina ha dominato la partita, concedendo poche occasioni agli austriaci, che si sono impegnati al massimo.
Nei minuti di recupero (90+5), Messi ha siglato il suo quinto gol ai Mondiali, portando il risultato sul 2-0. L'Argentina si è così assicurata la qualificazione ai sedicesimi di finale.
Mercoledì la Svizzera affronterà il Canada nell'ultima sfida del Gruppo B. Lo scontro diretto con i padroni di casa sarà anche decisivo per il primo posto.
«Vogliamo vincere. In un torneo come questo avere qualche giorno in più di recupero può fare una grande differenza», ha detto in conferenza stampa Ricardo Rodriguez.
A tenere banco in casa rossocrociata è soprattutto la questione dell'undici, con Manzambi e Vargas che potrebbero guadagnarsi una maglia da titolare dopo la loro ottima prestazione da subentrati contro la Bosnia ed Erzegovina, ma nessuno si è esposto al riguardo.