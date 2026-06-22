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L'Argentina ha sconfitto l'Austria per 2-0 nella seconda giornata del Gruppo J.

Lionel Messi è stato ancora una volta il migliore in campo, anche se per l'otto volte Pallone d'oro l'incontro non è iniziato bene. Al 9° minuto ha infatti sbagliato un calcio di rigore, calciando a lato della porta, sulla destra.

L'Austria si è poi riorganizzata, ma ha creato poche occasioni pericolose nella trequarti avversaria. L'Argentina, invece, ha avuto altre ottime opportunità sempre con Messi (al 19° e al 32° minuto), tutte sventate da David Alaba.

Al 39° minuto, Messi ha finalmente segnato il gol del vantaggio per l'Argentina, diventando il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia dei Mondiali con 17 reti.

Dopo l'intervallo, la partita è rimasta aperta per lungo tempo. L'Argentina ha dominato la partita, concedendo poche occasioni agli austriaci, che si sono impegnati al massimo.

Nei minuti di recupero (90+5), Messi ha siglato il suo quinto gol ai Mondiali, portando il risultato sul 2-0. L'Argentina si è così assicurata la qualificazione ai sedicesimi di finale.