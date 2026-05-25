Ronaldinho è il miglior calciatore nato nel 1980 e Lionel Messi nel 1987, mentre Samuel Eto'o è stato battuto da uno svedese nato nel 1981. dpa

Da Hideraldo Bellini (1930) a Günter Netzer (1944), da Roberto Baggio (1967) a Ronaldinho (1980), fino al giovanissimo Lennart Karl, 17 anni. Ecco i 79 migliori calciatori della storia, uno per ogni anno di nascita.

Michael Wegmann Michael Wegmann

Anni '30: Garrincha, Vava, Seeler e un Sir

Hideraldo Bellini conquista due Mondiali con il Brasile da capitano, nel 1958 e nel 1962. Una leadership che nemmeno Igor Netto – campione olimpico nel 1956, campione d’Europa nel 1960 e capitano dell’Urss – riesce a scalfire.

Nella lista meriterebbe un posto anche la leggenda inglese Gordon Banks, ma è nato nello stesso anno di un altro campione del mondo: Sir Bobby Charlton, Pallone d’Oro 1966, icona del Manchester United e sopravvissuto alla tragedia aerea di Monaco. Per il resto, i migliori giocatori nati negli anni Trenta parlano quasi tutti brasiliano.

Bobby Charlton vince la Champions League con il Manchester United nel 1968. IMAGO

Dal 1930 al 1939 1930: Hideraldo Bellini (Brasile)

1931: Raymond Kopa (Francia)

1932: Zito (Brasile)

1933: Garrincha (Brasile)

1934: Vava (Brasile)

1935: Omar Sivori (Argentina/Italia)

1936: Uwe Seeler (Germania)

1937: Bobby Charlton (Inghilterra)

1938: José Altafini (Brasile)

1939: Valery Voronin (URSS) Mostra di più

Anni '40: Pelé, Eusebio, Cruyff e Netzer

La leggenda italiana Dino Zoff deve cedere il passo al suo coetaneo Eusébio. Luigi Riva e il brasiliano Jairzinho vengono invece superati dall’elegante regista tedesco Günter Netzer, campione d'Europa e del mondo, capace di segnare il calcio anche fuori dal campo, essendo la prima vera «popstar» del pallone.

Nel duello interno alla Germania tra i nati nel 1945 vince Franz Beckenbauer su Gerd Müller. Tra i classe 1946 si impone il nordirlandese George Best, dribblatore geniale e personaggio fuori dagli schemi, davanti al brasiliano Rivelino, inventore dell’Elástico.

La stella tedesca Günter Netzer ha giocato per il GC nel 1977. KEYSTONE

Dal 1940 al 1949 1940: Pelé (Brasile)

1941: Bobby Moore (Inghilterra)

1942: Eusebio (Portogallo)

1943: Wolfgang Overath (Germania)

1944: Günter Netzer (Germania)

1945: Franz Beckenbauer (Germania)

1946: Georg Best (Irlanda)

1947: Johan Cruyff (Olanda)

1948: Antonin Panenka (Rep. Ceca)

1949: Ruud Krol (Germania) Mostra di più

Anni '50: Platini, Zico, Kempes e un messicano

Karl-Heinz Rummenigge? No. Il miglior nato nel 1955 è Michel Platini. È il decennio più internazionale: dieci nazionalità diverse si dividono i primati.

La scelta più difficile è per il 1951, con il tedesco Paul Breitner, l’olandese Johan Neeskens, lo scozzese Kenny Dalglish e l’inglese Kevin Keegan tutti degni di rappresentare l’anno.

Michel Platini, giocatore francese e superstar. KEYSTONE

Dal 1950 al 1959 1950: Grzegorz Lato (Polonia)

1951: Kevin Keegan (Inghilterra)

1952: Roger Milla (Camerun)

1953: Zico (Brasile)

1954: Mario Kempes (Argentina)

1955: Michel Platini (Francia)

1956: Paolo Rossi (Ita)

1957: Preben Elkjaer Larsen (Danimarca)

1958: Hugo Sanchez (Messsico)

1959: Bernd Schuster (Germania) Mostra di più

Anni '60: niente spazio per Lineker o Rijkaard

Sfortuna per chi è nato nel 1960: in quell’anno nasce Diego Maradona. E così Franco Baresi e Gary Lineker restano alle sue spalle. È anche il decennio di Van Basten e Gullit. E perché non c’è Rijkaard? Perché, come Gullit, è nato nel 1962.

Il 1967 è da dibattito: Baggio, Gascoigne o Sammer? Vince Roberto Baggio. Nel 1969 uno svizzero arriva vicino al titolo: Stéphane Chapuisat, battuto solo da Oliver Kahn.

Il 29 giugno 1986, Diego Armando Maradona si rende immortale in Argentina conquistando il Mondiale. KEYSTONE

Dal 1960 al 1969 1960: Diego Maradona (Argentina)

1961: Lothar Matthäus (Germania)

1962: Ruud Gullit (Olanda)

1963: Peter Schmeichel (Danimarca)

1964: Marco Van Basten (Germania)

1965: Gheorghe Hagi (Romania)

1966: Romario (Brasile)

1967: Roberto Baggio (Italia)

1968: Paolo Maldini (Italia)

1969: Oliver Kahn (Germania) Mostra di più

Anni '70: un finlandese tra Zidane e Beckham

Il 1972 vede nascere Figo, Nedvěd e Rivaldo. Ma nessuno regge il confronto con Zinédine Zidane, il calciatore del decennio. Gli italiani dominano: Cannavaro (1973), Buffon (1978), Pirlo (1979), Del Piero (1974), quest’ultimo senza rivali. La sorpresa è il finlandese Jari Litmanen (1971), che precede Roy Keane e Pep Guardiola.

David Beckham dopo il suo gol contro l'Ecuador ai Mondiali del 2006. KEYSTONE

Dal 1970 al 1979 1970: Cafu (Brasile)

1971: Jari Litmanen (Finlandia)

1972: Zinédine Zidane (Francia)

1973: Fabio Cannavaro (Italia)

1974: Alessandro Del Piero (Italia)

1975: David Beckham (Inghilterra)

1976: Ronaldo (Brasile)

1977: Thierry Henry (Francia)

1978: Gianluigi Buffon (Italia)

1979: Andrea Pirlo (Italia) Mostra di più

Anni '80: Re Zlatan, CR7 e Messi

Luka Modric e Wayne Rooney sono senza dubbio tra i calciatori più forti del loro decennio. Ma nessuno dei due è il migliore nato nel 1985, in quanto in quell'anno è nato il cinque volte vincitore del Pallone d'Oro, Cristiano Ronaldo. Per il 1980, Ronaldinho vince su Xavi.

Le annate 1983 e 1984 sono molto combattute, con il brasiliano Dani Alves che vince contro Philipp Lahm e Franck Ribéry nella categoria. Nella seconda, Andrés Iniesta si impone su Arjen Robben e su Bastian Schweinsteiger.

E nel 1989? Gareth Bale o Thomas Müller? Il gallese, ma il margine sottilissimo.

Zlatan Ibrahimovic segna un gol spettacolare contro la Francia a Euro 2012. KEYSTONE

Dal 1980 al 1989 1980: Ronaldinho (Brasile)

1981: Zlatan Ibrahimovic (Svezia)

1982: Kaká (Brasile)

1983: Dani Alves (Brasile)

1984: Andrés Iniesta (Spagna)

1985: Cristiano Ronaldo (Portogallo)

1986: Sergio Ramos (Spagna)

1987: Lionel Messi (Argentina)

1988: Robert Lewandowski (Polonia)

1989: Gareth Bale (Galles) Mostra di più

Anni '90: Neymar o Salah?

Per anni il francese Paul Pogba è stato considerato il calciatore più eccezionale nato nel 1993, ma l'ormai 32enne francese non ha realizzato appieno il suo talento. L'attaccante Harry Kane lo ha superato.

La domanda sulla classe '92 è più difficile: Neymar o Mohamed Salah? Noi optiamo per il brasiliano.

I nati alla fine degli anni Novanta sono attualmente all'apice della loro carriera, quindi potrebbero esserci ancora dei cambiamenti.

Neymar è andato ad un passo dal conquistare la sua seconda Champions League nell'annata 2019-20, quando vestiva la maglia del PSG. Christophe Ena/AP/dpa

Dal 1990 al 1999 1990: Toni Kroos (Germania)

1991: Antoine Griezmann (Francia)

1992: Neymar (Brasile)

1993: Harry Kane (Inghilterra)

1994: Bruno Fernandes (Portogallo)

1995: Joshua Kimmich (Germania)

1996: Rodri (Spagna)

1997: Ousmane Dembélé (Francia)

1998: Kylian Mbappé (Franica)

1999: Gianluigi Donnarumma (Italia) Mostra di più

Anni '90: da Haaland a Karl

Impossibile dare conclusioni definitive, dato che molti dei calciatori nati negli anni 2000 sono ancora lontani dal raggiungere l'apice della loro carriera. Alcune tendenze però sono già ben delineate: la macchina da gol norvegese Erling Haaland, ad esempio, sembra avere poca concorrenza fra i classe 2000.

La corsa è invece apertissima nella categoria 2001: il francese Michael Olise, l'inglese Bukayo Saka, l'ecuadoriano Moises Caicedo o il brasiliano Rodrygo?

Fra i nati nel 2003, Jude Bellingham è attualmente in lotta con i tedeschi Florian Wirtz e Jamal Musiala. Tra i più giovani, i prodigi Lamine Yamal (nato nel 2007) e Lennart Karl (nato nel 2008) guidano il gruppo.

Il norvegese Erling Haaland è una macchina da gol. Darko Bandic/AP/dpa