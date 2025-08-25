Hajdari Imago

Dopo le voci che si sono rincorse nelle ultime ore, adesso è arrivata l’ufficialità: Albian Hajdari lascia il Lugano per approdare in Bundesliga dove vestirà la maglia dell’Hoffenheim.

Il difensore classe 2003 era arrivato in riva al Ceresio nell’estate del 2022 dalla Juventus Next Gen, ed in tre stagioni in maglia bianconera ha collezionato 110 presenze ufficiali e 5 gol. Nello stesso periodo è anche arrivata la prima convocazione in Nazionale. In odore di cessione da tempo, Hajdari è sceso in campo in questa stagione solamente per 23' nell'andata del Q3 di Conference League contro lo Celje.