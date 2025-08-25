  1. Clienti privati
Calcio-mercato Hajdari lascia il Lugano per andare in Bundesliga

Swisstxt

25.8.2025 - 19:00

Hajdari
Hajdari
Imago

Dopo le voci che si sono rincorse nelle ultime ore, adesso è arrivata l’ufficialità: Albian Hajdari lascia il Lugano per approdare in Bundesliga dove vestirà la maglia dell’Hoffenheim.

SwissTXT

25.08.2025, 19:00

25.08.2025, 19:16

Il difensore classe 2003 era arrivato in riva al Ceresio nell’estate del 2022 dalla Juventus Next Gen, ed in tre stagioni in maglia bianconera ha collezionato 110 presenze ufficiali e 5 gol. Nello stesso periodo è anche arrivata la prima convocazione in Nazionale. In odore di cessione da tempo, Hajdari è sceso in campo in questa stagione solamente per 23' nell'andata del Q3 di Conference League contro lo Celje.

