L'ex bianconero KEY

Mai il Kosovo ha vinto una partita della sua storia con sei gol di scarto, mai la Svizzera ha perso con lo stesso margine una partita delle qualificazioni ad un grande torneo.

I Dardani, dunque, credono davvero nell’impresa? «Secondo la matematica la qualificazione diretta è ancora possibile – ha detto Hajdari, che dopo aver indossato la maglia rossocrociata ha scelto quella del Kosovo – ma domani la nostra attenzione dev’essere quella di continuare l’ottimo momento che stiamo vivendo».

«Sarà una partita speciale per me, perché oltretutto sugli spalti ci saranno tutti i miei famigliari», ha concluso.