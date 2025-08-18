  1. Clienti privati
Calcio Hajdari, saltata la trattativa

Swisstxt

18.8.2025 - 21:35

Albian Hajdari
Albian Hajdari
Imago

Sembrava imminente la cessione da parte del Lugano di Albian Hajdari e invece la trattativa con il Feyenoord è saltata.

SwissTXT

18.08.2025, 21:35

18.08.2025, 21:38

Il club di Rotterdam era fortemente interessato al centrale ed aveva raggiunto un accordo con i bianconeri, al punto che per alcune partite è stato lasciato in tribuna, ma non è riuscito a fare altrettanto con il 22enne.

Stando a informazioni della RSI Hajdari avrebbe infatti alzato troppo le pretese per l’ingaggio e così la società olandese avrebbe messo fine al dialogo con il rossocrociato.

Tornerà presto a disposizione di Croci-Torti?

Riuscirà a uscire dalla crisi?. Dal sogno del titolo alle numerose batoste: ecco le tappe del rapido declino del Lugano

Dal sogno del titolo alle numerose batoste: ecco le tappe del rapido declino del Lugano

