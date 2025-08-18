Albian Hajdari Imago

Sembrava imminente la cessione da parte del Lugano di Albian Hajdari e invece la trattativa con il Feyenoord è saltata.

SwissTXT Swisstxt

Il club di Rotterdam era fortemente interessato al centrale ed aveva raggiunto un accordo con i bianconeri, al punto che per alcune partite è stato lasciato in tribuna, ma non è riuscito a fare altrettanto con il 22enne.

Stando a informazioni della RSI Hajdari avrebbe infatti alzato troppo le pretese per l’ingaggio e così la società olandese avrebbe messo fine al dialogo con il rossocrociato.

Tornerà presto a disposizione di Croci-Torti?