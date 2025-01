Kreshnik Hajrizi Imago

Il Sion ha annunciato l'ingaggio del difensore Kreshnik Hajrizi.

Swisstxt

Il 25enne arriva in prestito fino a fine stagione, con opzione di acquisto, dal Widzew Lodz. L'ex Lugano (87 incontri con i bianconeri) aveva raggiunto i polacchi durante l’estate 2024 e in stagione è sceso in campo appena 4 volte in campionato e 2 in Coppa di Polonia.