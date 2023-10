Yakin KEY

Istanbulspor.

Dimessosi dalla carica di allenatore dello Sciaffusa lo scorso mese di maggio, Hakan Yakin ha deciso di rimettersi in gioco in Turchia, più precisamente all’ Il 46enne ha infatti firmato un contratto di due anni con la formazione della capitale, momentaneamente 19a su 20 nella Süper Lig turca. Per l’ex giocatore del Bellinzona si tratterà dunque della seconda esperienza in panchina, la prima fuori dalla Svizzera.

Swisstxt