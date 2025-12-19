Dennis Hediger Keystone

Lo Zurigo ha confermato Dennis Hediger come tecnico della prima squadra. Al suo fianco resterà come viceallenatore l'ex Chiasso Ercuement Sahin.

Subentrato a ottobre dopo l'esonero di Van Der Gaag, il 39enne ha raccolto 4 sconfitte, 3 vittorie e due pareggi in Super League; quanto basta per meritarsi il prosieguo di carriera alla guida di Zuber e compagni.

Non è stata resa nota la durata del suo contratto.

Il contestato direttore sportivo Milos Malenovic, invece, è stato destituito dal suo incarico. Il 40enne potrebbe comunque mantenere un posto nell'FCZ ma non più con ruolo esecutivo.