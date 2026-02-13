La Svizzera ha giocato alle cinque di mattina, un orario piuttosto insolito per guardare una partita di calcio o per andare in piazza a fare colazione con altre centinaia di persone. Oltre che battere l'Algeria, la Nati è riuscita anche nello smuovere decine di migliaia di tifosi, mentre l'alba faceva capolino.

Buongiorno Svizzera! I bar e le piazze svizzere erano affollati già alle 5 dei mattina: è la magia della Coppa del Mondo

«Alzarmi alle cinque per vedere una partita di calcio? Giammai!». «Troppo presto, peccato». «Al limite me la guardo da casa, in pigiama».

Opinioni condivisibili alla vigilia della sfida tra Svizzera e Algeria, anche perché di venerdì ancora si lavora.

Eppure, la magia della Coppa del Mondo, le emozioni collettive, il senso patriottico, il piacere di un piccolo gesto ribelle alle proprie abitudini e chissà per quale altro intimo motivo, hanno spinto decine di migliaia di persone nei caffè, nei bar e nelle piazze svizzere per sostenere i ragazzi messi in campo da Murat Yakin.

Tifosi e non tifosi di calcio. Questa è la magia dei Mondiali.

La Nati, di riflesso, ha ripagato chi ha scelto di svegliarsi molto presto con una prestazione sublime, battendo l'Algeria con autorevolezza e un'apparente tranquillità.



























1 / 14 L'alba sta facendo capolino sopra Lugano e le persone sono già in piazza per vedere la sfida tra Svizzera e Algeria. Immagine : Vanessa Rossi

La Svizzera giocherà la prossima sfida mondiale martedì 7 luglio alle 22h00. L'incognita rimane l'avversaria da affrontare - si saprà solo sabato al termine del sedicesimo di finale tra Colombia e Ghana.

Dunque non si tratterà di una levataccia stavolta, ma bensì di una serata che potrebbe protrarsi fin dopo la mezzanotte.

Ma la sfida è ormai lanciata. Invece del caffè e del gipfel, martedì qualcuno opterà per un digestivo, un tè o forse per la sempreverde birra... rigorosamente svizzera, s'intende.