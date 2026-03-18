I giocatori del Senegal non possono crederci: «Sembra di essere in manicomio»

Senegal - Marocco 1:0 d.t.s. 18.03.2026

L'atto finale della Coppa d’Africa aveva suscitato indignazione e pesanti sanzioni. A mesi di distanza arriva però una clamorosa svolta a tavolino. Il Senegal, privato del titolo, annuncia ricorso.

DPA, Jan Arnet dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Il Marocco ottiene a sorpresa la vittoria a tavolino della finale di Coppa d’Africa contro il Senegal, ribaltando il risultato sul campo.

Il tribunale d’appello della CAF ha stabilito che il Senegal ha abbandonato la partita, assegnando il 3-0 ai marocchini.

La federazione senegalese contesta la decisione e annuncia ricorso al Tribunale arbitrale dello sport.

I giocatori reagiscono tra ironia e indignazione, definendo il verdetto «una farsa».

Restano anche le altre pesanti sanzioni per il Senegal, mentre il Marocco beneficia di una riduzione delle multe. Mostra di più

A 57 giorni dalla finale scandalo della Coppa d’Africa, il Marocco si è visto assegnare a sorpresa la vittoria nonostante la sconfitta sul campo contro il Senegal.

Il tribunale d’appello della Confederazione africana di calcio (CAF) ha infatti accolto il ricorso dei marocchini, trasformando il risultato della partita – completamente degenerata a causa di decisioni arbitrali controverse – in un 3-0 a tavolino per i padroni di casa del match disputato a Rabat.

Il Senegal aveva vinto l’incontro per 1-0 dopo i tempi supplementari, ma, dopo essersi visto sottrarre il titolo, ha ora annunciato ricorso.

Giudizio ribaltato

Il tribunale si è schierato contro la decisione iniziale della CAF, che aveva sì inflitto numerose multe a entrambe le squadre, ma senza mettere in discussione il risultato sportivo.

In appello, richiamandosi all’articolo 82 del regolamento della Coppa d’Africa, si è stabilito che il Senegal, lasciando il campo verso la fine dei tempi regolamentari, abbia di fatto abbandonato la partita e debba quindi essere considerato sconfitto.

Una lettura opposta rispetto a quella della federazione africana, secondo cui la squadra non aveva soddisfatto i criteri per una rinuncia, essendo rientrata in campo dopo l’interruzione.

Il tribunale ha però ribaltato questa interpretazione e ha anche ridotto le sanzioni inflitte inizialmente al Marocco, co-organizzatore del Mondiale 2030.

La federazione senegalese attacca, i giocatori ironizzano

La federazione senegalese non intende accettare la decisione e annuncia ricorso al Tribunale arbitrale dello sport (TAS).

«Contatteremo i nostri avvocati e intraprenderemo tutte le vie legali. Non ci fermeremo davanti a nulla. Il diritto è dalla nostra parte», ha dichiarato il segretario generale Abdoulaye Seydou Sow alla RTS, definendo il verdetto «una farsa» e «una vergogna per l’Africa».

Sui social, diversi giocatori hanno reagito con ironia. Habib Diarra, Pathé Ciss ed El Hadji Malick Diouf hanno condiviso immagini con il trofeo accompagnate da emoji sorridenti.

Il difensore del West Ham Diouf ha scritto: «Ci sono cose che non si comprano né si spediscono, bisogna guadagnarsele in campo».

El Hadji Malick Diouf scrive: «Alcune cose non si possono comprare o inviare, bisogna guadagnarsele sul campo». Instagram/el_hadji_malick_diouf26

Più duro Pape Demba Diop: «Sembra di essere in manicomio».

Pathé Ciss, invece, scherza: «Possono pure regalare altri tre gol ai piagnoni».

Vous pouvez ajouter encore 3 buts en faveur des lloron😂✌🏿

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Una finale scandalosa passa alla storia

La finale di Rabat aveva fatto il giro del mondo per le polemiche, non solo per i tumulti finali, ma anche per il comportamento antisportivo dei padroni di casa.

Sotto una pioggia battente, diversi raccattapalle avevano tentato più volte di sottrarre l’asciugamano al portiere senegalese Edouard Mendy. Anche la stella Achraf Hakimi si era impossessata dell’asciugamano, lanciandolo oltre le barriere. Alla fine era stato un giocatore di riserva del Senegal a recuperarlo e difenderlo.

In campo, la tensione era altrettanto alta. Nei minuti di recupero dei tempi regolamentari, l’arbitro aveva annullato un gol regolare al Senegal e, poco dopo, assegnato un rigore molto dubbio al Marocco.

A quel punto l’allenatore Pape Thiaw aveva richiamato la squadra negli spogliatoi per protesta.

Mané riporta la squadra in campo

Solo pochi giocatori, tra cui Sadio Mané, erano rimasti inizialmente sul terreno di gioco. Poi anche il capitano era rientrato negli spogliatoi.

«È entrato urlando, ci ha gridato di tornare in campo e finire la partita», ha raccontato in seguito il centrocampista Lamine Camara. «Quando parla Sadio, tutti ascoltano. Lo abbiamo seguito e per noi è andata bene».

Il rigore contestato è stato infatti sbagliato: Brahim Díaz ha fallito dal dischetto e Pape Gueye ha poi segnato il gol decisivo per il Senegal.

Sanzioni confermate per il Senegal, alleggerite per il Marocco

Le conseguenze disciplinari non si sono fatte attendere. La CAF aveva inflitto al tecnico senegalese Pape Thiaw una squalifica di cinque partite e una multa di 100 mila dollari.

Complessivamente, la federazione senegalese era stata sanzionata con 615 mila dollari per diverse infrazioni, tra cui il tentato invasione di campo da parte dei tifosi. Due giocatori erano stati squalificati.

Queste sanzioni sono state confermate in appello. Il Marocco, invece, ha ottenuto non solo la vittoria a tavolino, ma anche una riduzione delle multe. L’importo complessivo di 315 mila dollari è stato abbassato, con la sanzione per il comportamento dei raccattapalle ridotta da 200 mila a 50 mila dollari.

Annullata inoltre la multa di 100 mila dollari inflitta al centrocampista Ismaël Saibari, mentre la sua squalifica è stata ridotta da tre a due partite, una delle quali con la condizionale. Anche la sanzione per l’uso di puntatori laser da parte dei tifosi marocchini è stata ridotta da 15 mila a 10 mila dollari.

Resta invece valida la multa di 100 mila dollari legata alle proteste contro il VAR e la squalifica di due giornate per Achraf Hakimi, una delle quali già sospesa con la condizionale per un anno.